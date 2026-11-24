Ione Belarra, sobre la vivienda: "El alquiler es una bomba de extraer recursos de las clases populares hacia los rentistas”

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LO ESENCIAL Las claves Ione Belarra califica la historia de las políticas de vivienda en España como "la gran estafa" y un negocio especulativo alimentado por PP y PSOE desde el franquismo. La secretaria general de Podemos considera el alquiler como "una bomba de extraer recursos" de las clases populares y humildes hacia los rentistas. Belarra defiende la Ley de Vivienda aprobada en 2023 como un hecho histórico para frenar la especulación y movilizar inmuebles de la Sareb. La vivienda se posiciona como un eje central ante los próximos comicios tras afectar gravemente la emancipación juvenil y la estabilidad de las familias.

El desahucio de Maricarmen, las acampadas en diferentes ciudades, los dos reales decretos-ley... La vivienda, sin duda alguna, está siendo uno de los temas estrella de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Unas elecciones en las que no está en ninguna lista Ione Belarra, la secretaria general de Podemos. Sin embargo, ha sido una de las voces que más ha puesto el foco en la vivienda en sus discursos en el Congreso de los Diputados.

Tanto es así que, en uno de ellos, no dudó en calificar como “hecho histórico” la aprobación de la Ley de Vivienda en el año 2023. Entre otras razones, porque frenaría la especulación.

Gran negocio

Fue el 27 de abril de 2023 cuando la que fue ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 preguntó a los diputados en el Congreso que por qué no había sido posible una ley estatal de vivienda durante más de 40 años de democracia.

“Porque la historia de las políticas de vivienda en España es la gran estafa de la historia de España”, subrayó en su locución.

Y echó la vista atrás: “Desde el ministro de Vivienda, el franquista señor José Luis Arrese, que propuso que este país pasara de un país de proletarios a un país de propietarios, la historia de las políticas de vivienda en España es la historia de un gran negocio construido sobre un gran negocio político”.

Una forma de atacar tanto a PP y PSOE que convirtieron un bien de primera necesidad tanto en un activo financiero como en un gran negocio que se basaba en la especulación.

Entonces enumeró una serie de hechos como el consenso del pelotazo, de la liberalización salvaje del suelo, el de los pisos no van a bajar...

“La historia del milagro español y el de la burbuja inmobiliaria [año 2008] que estalló sobre los hombros de miles de compatriotas que vieron cómo de la noche a la mañana perdían sus casas en un país lleno de viviendas vacías”, prosiguió su discurso.

Casas, que según sus propias palabras, “muchas de ellas las vamos a poner en manos de las comunidades autónomas de mano de la Sareb”.

Entre sus argumentos a favor de la norma, indicó que ella no quería “que mis hijos y mis hijas crezcan en un país en el que la vivienda sea su principal preocupación”.

Y añadió que “no quiero que se pasen años haciendo cálculos para ver si pueden pagar la hipoteca a tipo variable que ha subido un 50% el último año. Ni que pasen la vida haciendo cuentas para ver si llegan a fin de mes pagando el alquiler”.

Tampoco quería “ver gente de más de 30 años que no se puede independizar y formar una familia porque no pueden pagar la hipoteca”.

Palabras que fueron seguidas por otras en las que indicaba quiénes son las personas que pagan un alquiler en España y que están afectadas por la subida de precios: jóvenes, madres que crían solas, familias migrantes, personas que no pueden ahorrar el dinero suficiente para pagar la entrada de una hipoteca...

Una circunstancia que sintetizó en la siguiente frase: “El alquiler no es más que una bomba de extraer recursos de las clases populares, más humildes, hacia las clases más altas, hacia los rentistas”.