El Gobierno cambia la norma: amplía de dos a diez días el permiso por fallecimiento del cónyuge, padres o hijos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Consejo de Ministros aprueba la ampliación a 10 días hábiles del permiso retribuido por fallecimiento de cónyuge, padres o hijos, frente a los 2 días actuales. Para la muerte de familiares de segundo grado como hermanos, abuelos, nietos o cuñados, el permiso se fija en 3 días, ampliables a 5 si requiere desplazamiento. Se incluye un nuevo permiso de 1 día para acompañar en la eutanasia y adaptación o reducción de jornada para trabajadores con familiares en cuidados paliativos.

El Gobierno sigue sumando medidas sociales en la recta final de la XV Legislatura. Antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha sumado una nueva que tiene que ver con el permiso por fallecimiento de familiar directo.

En concreto, en el Consejo de Ministros del 24 de noviembre ha aprobado la ampliación de dicho permiso de los dos días actuales a diez días hábiles.

Así lo anunciaron en el día previo tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un comunicado conjunto.

Derecho al duelo

En dicho texto, encabezado con la frase ‘Derecho al duelo, tiempo para despedirnos’, se puede leer: “Hay días en los que la vida se detiene. Muere una madre, un padre, una pareja, un hijo, una hija, y de repente nada vuelve a ser igual. En España, la ley permitía que la vida se detuviera sólo dos días”.

Y añade: “Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves. Con el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma. Eso termina hoy”.

Porque, desde hoy, esa ampliación se alarga hasta los diez días. Eso sí, en el caso de que el fallecimiento sea de un cónyuge, de un padre o una madre, o de un hijo o una hija.

En el caso de hermanos, abuelos, cuñados o nietos, el permiso será entonces de tres días. Días que se amplían a cinco si es necesario un desplazamiento para el duelo.

Conviene recordar que la medida ya se planteó en 2025. En concreto, fue en el mes de diciembre cuando el Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar directo a diez días hábiles.

Además, el real decreto-ley incluye un permiso de un día para acompañar a una persona que vaya a recibir la eutanasia. Y los trabajadores que tengan familiares con cuidados paliativos, a los que tengan que atender, tendrán una adaptación o reducción de su jornada laboral.

"Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", apunta.

Hasta ahora, y según el Estatuto de los Trabajadores, cualquier empleado tenía derecho a un permiso retribuido de dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Si necesitaba desplazarse, este permiso se ampliaba a cuatro días.

Antes de negociar con los sindicatos, en octubre de 2025, Yolanda Díaz anunció la medida que, por aquel entonces, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi calificó como “populista”.

Y añadió que la misma se planteaba “para sacar cuatro votos”, además de ir “en detrimento de la sociedad española”.