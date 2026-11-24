Annia, electricista autónoma: "Trabajar con hombres me fascina, me encargo de 5 empleados y me ven muy brava"

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LO ESENCIAL Las claves Annia Ciociano, electricista venezolana y autónoma en España, lidera actualmente proyectos de reforma al frente de equipos integrados por hombres. Su objetivo futuro es fundar su propia empresa de electricidad y reformas formada exclusivamente por mujeres para promover su visibilidad en la construcción. Afronta largas jornadas laborales como autónoma y aboga por una formación rigurosa antes de ejercer la profesión debido a sus riesgos.

En un sector profundamente masculinizado como el de la construcción, la falta de relevo generacional está abriendo la puerta a que muchas mujeres den un paso al frente. Es el caso de Annia Ciociano, una electricista venezolana que ejerce como autónoma en España.

"Trabajar con hombres me fascina, Venezuela es un país machista y cuando me veían con las herramientas no me dejaban entrar en las obras", explica en una entrevista para Sector Oficios Podcast.

"Ahora me encargo de tener a raya a los empleados, me ven muy brava", confiesa. De hecho, la instaladora explica que actualmente es la encargada de una reforma con otros cinco hombres: "En el trabajo me pongo muy seria, me cambia la cara".

Aunque Annia ejerce como autónoma en Madrid, admite que le gustaría crear su propia empresa de reformas y electricidad con una particularidad: su plantilla constaría exclusivamente de mujeres. Su objetivo es dar visibilidad a las mujeres en el ámbito de la construcción.

Y es que tal como reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa, tan solo el 11 % de los empleados del sector son mujeres. "Tenemos la misma capacidad", defiende la electricista tras relatar la sorpresa de muchos compañeros al verla trabajar.

Otro perfil a menudo infravalorado es el de los migrantes. Annia cumple ambos y entiende a la perfección los estigmas y prejuicios que sufre un empleado extranjero: "Cuando uno es migrante sabes que te tienes que buscar la vida".

En su caso, los inicios tampoco fueron fáciles. Cuando llegó a España, empezó trabajando de camarera en un salón de juegos. Tras formarse, le acabaron saliendo tres pisos por reformar, lo que le abrió paso en el sector.

El calvario de una autónoma

Como buena autónoma, Annia tiene largas jornadas de trabajo: "Mis empleados tienen horario, se van a las 18:00, pero yo sigo trabajando". "Yo no tengo horario, trabajo de sol a sol y si me tocan clientes quisquillosos, sigo trabajando más tiempo", explica.

Por otro lado, la empresaria destaca la responsabilidad que conlleva liderar una plantilla: "Los empleados al final tienen su familia y si trabajan es porque lo necesitan; a uno le preocupa como autónomo y jefe de una empresa".

Seguramente que, si no fuera vocacional, Annia habría escogido otro ámbito en el que desarrollarse profesionalmente: "Fui secretaria de un consultorio de psicología, pero mi padre era mecánico y toda la vida me ha encantado ensuciarme las manos".

Por último, la autónoma recomienda estudiar a conciencia a quien esté interesado en ser electricista: "Por lo menos leer un libro, hacer un curso o preguntarle a un profesional por lo peligrosa que es la profesión, no es un juego".