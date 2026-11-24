Andrés, carnicero peruano: "En mi país trabajaba 14 horas al día, pero en España tengo futuro; la empresa me ha dado piso gratis"

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LO ESENCIAL Las claves Andrés Huamán, un carnicero peruano de 21 años, migró a A Coruña tras superar un proceso de selección internacional y lograr un contrato indefinido en España. En Lima trabajaba jornadas agotadoras de 14 horas al día, mientras que en Galicia cuenta con apoyo residencial gratuito durante los tres primeros meses y mejores condiciones. El joven destaca la formación recibida, el compañerismo y el civismo de los clientes en España, lo que contrasta con la presión laboral que sufría en su país. Gracias a su estabilidad laboral y económica, puede enviar dinero a su familia en Perú, planea seguir estudiando y busca reagrupar a sus padres y hermanos.

Andrés Huamán Díaz, un joven carnicero de 21 años, relata su proceso de migración hacia A Coruña en el pódcast El Sueño Español - TGI. El profesional detalló las duras condiciones laborales que afrontaba en su país natal antes de lograr un contrato indefinido en territorio gallego para ejercer su oficio.

"Era muy ajetreado trabajar 14 horas al día en Perú, aparte de la movilidad y los gastos diarios", recuerda sobre el agotamiento físico que marcaba su día a día en Lima. Aquel ritmo asfixiante apenas le permitía regresar a su casa por las noches para dormir.

Andrés comenzó en el oficio a los 18 años por pura necesidad económica en su familia, sumando largas horas de transporte público a cada jornada. Frente a ese constante desgaste, decidió presentarse a un proceso de selección internacional para optar a un puesto formal en España sin asumir ningún tipo de coste.

El joven aterrizó en Galicia tras superar las pruebas técnicas de corte: "El de recursos humanos de la empresa me llevó al piso donde prácticamente no pagamos nada los primeros tres meses, muy cómodo", expresa. Esta cobertura resultó decisiva para asentarse en la costa atlántica con tranquilidad.

La integración en su puesto de trabajo supuso además un aprendizaje técnico integral gracias a la formación recibida en maquinaria moderna y prevención sanitaria. El carnicero destaca el compañerismo existente en la plantilla y el respeto profesional que encontró desde su llegada a la ciudad coruñesa.

Andrés valora la tranquilidad en la atención comercial frente a la tensión vivida en Lima: "Ya no es como allá, que la que grita primero es a quien se le atiende; aquí la gente es paciente y sabe esperar su turno con numerito", relata sobre este nuevo orden metódico que facilita mucho su labor diaria.

La estabilidad laboral le permite transformar radicalmente su bienestar personal y económico: "Vivo muy cómodo y puedo mandar dinero para Perú; además, con la edad que tengo puedo estudiar algo y seguir creciendo en España", apunta. Su nómina alivia la situación financiera que afrontan sus padres allí.

Ayudar a su familia

El joven comparte piso con otros compañeros en situación similar, organizando los gastos comunes para optimizar sus ahorros mensuales. Su objetivo a medio plazo pasa por consolidar su carrera profesional en el sector cárnico gallego y lograr más adelante la reagrupación familiar de sus padres y hermanos menores.

El testimonio de Andrés pone de manifiesto cómo los procesos de selección formal en el extranjero abren vías de inserción eficaces frente a la precariedad de la economía sumergida. Garantizar condiciones laborales dignas y apoyo residencial inicial son clave para atraer mano de obra cualificada a sectores con demanda insatisfecha en España.