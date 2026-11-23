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El patrimonio de Patxi López, el portavoz del PSOE con 3 viviendas, dos coches y un sueldo anual de 122.000 €

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LO ESENCIAL Las claves Patxi López percibe un sueldo bruto anual de 122.181,50 euros como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. El dirigente socialista declara la propiedad de tres inmuebles urbanos ubicados en Vizcaya y Cantabria, además de dos vehículos. Acumula 272.766 euros en productos de ahorro y depósitos, sumados a más de 107.000 euros invertidos en acciones de BBVA, Ebro Foods y Telefónica. Su declaración de bienes refleja obligaciones financieras pendientes, incluyendo un saldo de 61.912 euros de su préstamo hipotecario.

Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, estará en el debate a ocho entre los demás portavoces en RTVE. López dispone de un patrimonio compuesto por varias viviendas, ahorros bancarios, planes de pensiones e inversiones en acciones.

Así lo recoge su declaración de bienes y rentas, presentada el 23 de julio de 2023 y registrada un día después en la Cámara Baja.

El documento recoge el detalle de sus propiedades inmobiliarias, activos financieros, ingresos y obligaciones económicas.

El dirigente socialista, nacido en 1959, declara la titularidad de tres inmuebles urbanos. Se trata de una vivienda en Vizcaya, adquirida en 2016; un apartamento en Cantabria, comprado en 2001, y otro piso en Vizcaya que incorporó a su patrimonio mediante una herencia en 2018.

Las dos primeras propiedades figuran en régimen de gananciales, mientras que la tercera consta como de pleno dominio.

Cuentas y depósitos de López

Uno de los apartados más destacados de su declaración corresponde a los ahorros y productos financieros. López declara 116.816 euros en cuentas corrientes y 87.676 euros en un depósito bancario. A estas cantidades se suman 68.274 euros en un plan de pensiones.

En conjunto, estos tres productos financieros reúnen 272.766 euros, una cifra que no incluye el valor de sus inmuebles ni sus inversiones en bolsa.

El diputado también cuenta con participaciones en tres compañías cotizadas. Su declaración recoge acciones de BBVA valoradas en 100.967 euros, títulos de Ebro Foods por 5.247 euros y participaciones de Telefónica por 1.060 euros.

Estas inversiones suman otros 107.274 euros, aunque su valoración puede variar en función de la evolución de los mercados. En el apartado de vehículos, López incluye un Fiat 500 adquirido en febrero de 2014 y un Kia Niro comprado en julio de 2020.

Su sueldo bruto anual

En el ámbito de sus ingresos, los datos recopilados por Newtral sitúan la retribución bruta anual de Patxi López en 122.181,50 euros, equivalentes a unos 10.182 euros mensuales de media si se divide entre doce mensualidades.

El desglose salarial publicado recoge un sueldo base de 3.366,99 euros, suplementos de 3.197,41 euros y dietas de 2.162,85 euros mensuales. Sumando todo, 8.727,25 euros, y que encaja con lo que recoge la ficha del Congreso.

La declaración patrimonial también refleja rendimientos financieros: 2.281,19 euros procedentes de acciones y 1.676,04 euros en un depósito de Kutxabank.

En materia tributaria, el documento recoge 28.479,22 euros correspondiente a la cuota líquida y las retenciones del IRPF.

La hipoteca

Pese a sus activos financieros e inmobiliarios, el diputado socialista también mantiene obligaciones económicas.

La declaración recoge un préstamo hipotecario concedido por Kutxabank el 31 de octubre de 2016, por un importe inicial de 175.000 euros. El saldo pendiente asciende a 61.912 euros.

López cuenta con una larga trayectoria política: fue lehendakari del Gobierno vasco entre 2009 y 2012 y presidió el Congreso de los Diputados durante parte de 2016.

Así, su declaración permite conocer la composición de su patrimonio, aunque no determina por sí sola su valor neto total, dado que no se detallan las valoraciones de los inmuebles ni todos los posibles ajustes patrimoniales.