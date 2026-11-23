La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua Europa Press

El patrimonio de Mertxe Aizpurua (Bildu): 139.710 € de sueldo público, 2 inmuebles y un seguro de vida de 30.300 €

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LO ESENCIAL Las claves La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, percibe una retribución anual estimada en 139.710 euros que incluye salario base, portavocía y complementos. Declaró 19.400 euros en su cuenta corriente, un seguro de vida de 30.287,48 euros y el pago de 20.752,09 euros en concepto de IRPF. Su patrimonio inmobiliario en Guipúzcoa se compone de un piso adquirido en 2000 y el 50% de un garaje comprado en 2022. Destaca su baja deuda, restándole solo 822,87 euros de la hipoteca inicial de su vivienda, además de declarar donaciones a EH Bildu y su cuota al sindicato LAB.

A medida que se acercan las elecciones del 29N, la vigilancia ciudadana sobre los cargos públicos se intensifica.

Para la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ya ha anunciado que no optará a la reelección, su radiografía financiera está plenamente accesible en la web del Congreso.

Cumpliendo con las normas de transparencia de la Cámara, la dirigente abertzale publicó su preceptiva declaración de bienes, rentas e intereses en agosto de 2023.

Los diputados están obligados no solo a presentar estos documentos al asumir su escaño, sino también a actualizarlos presentando una nueva declaración siempre que se produzca cualquier cambio relevante en su patrimonio o ingresos.

Según la radiografía de 2023, Aizpurua cuenta con un elevado nivel de ingresos, dos propiedades y un endeudamiento prácticamente nulo.

Ingresos e impuestos

Aunque las nóminas procedentes del Congreso no siempre se detallan explícitamente en el formulario de la declaración, al tratarse de información publicada por las propias Cortes, su cuantía puede conocerse a través de otras fuentes públicas.

Portales de transparencia y verificadores como Newtral sitúan la retribución anual de Aizpurua en 139.710 euros, una cantidad que incluye el salario base, las retribuciones por portavocía y los complementos.

En cuanto a sus obligaciones tributarias correspondientes al ejercicio previo a la declaración (2022), Aizpurua refleja en el documento oficial haber abonado a Hacienda una cuota líquida de 20.752,09 euros en concepto de IRPF.

En el apartado de liquidez bancaria, la representante por Guipúzcoa declara disponer de 19.400 euros depositados en su cuenta corriente.

A esta cantidad se suma un activo financiero: un seguro de vida, cuyo valor también figura en la declaración patrimonial.

De hecho, la diputada registró una modificación oficial en el Congreso el 16 de agosto de 2023 para corregir la cuantía declarada inicialmente por este concepto, que pasó de 21.000 euros a 30.287,48 euros.

Inmuebles y una deuda mínima

El patrimonio inmobiliario de la experiodista se concentra íntegramente en Guipúzcoa, su circunscripción electoral.

Entre sus propiedades figura un piso del que posee el pleno dominio, adquirido en el año 2000 mediante una fórmula mixta de "donación y compraventa familiar".

Además, comparte al 50% la titularidad de un garaje que compró en 2022.

En cuanto a sus bienes muebles, la declaración recoge un único vehículo a su nombre: un Citroën C4 Cactus matriculado en 2017.

Uno de los aspectos más llamativos de su perfil financiero es su escaso nivel de deuda actual.

Para adquirir su vivienda en el año 2000, Aizpurua suscribió un préstamo hipotecario por un importe inicial de 102.172 euros, del que, a fecha de su declaración, ya solo le restaban por liquidar unos testimoniales 822,87 euros al banco.

Finalmente, en la "Declaración de Intereses Económicos" (el documento paralelo destinado a prevenir conflictos de intereses), detalla el pago de cuotas periódicas y donaciones a su partido, EH Bildu, así como el abono de su cuota de afiliada al sindicato LAB.