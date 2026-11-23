Una pareja de jubilados españoles en Filipinas: "Aquí con 500 euros se vive bien; en España con la pensión no da"

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LO ESENCIAL Las claves Ricardo, guardia civil retirado, y Leisita se trasladan a Filipinas ante el alto coste de la vida y el alquiler en Mallorca. En la provincia rural de Pampanga pagan hasta 700 euros menos al mes de alquiler y cubren suministros básicos por unos 100 euros. Comprar un terreno y edificar una vivienda de 140 metros cuadrados les supone un coste de entre 45.000 y 50.000 euros. El éxodo de pensionistas hacia el sudeste asiático o Latinoamérica se perfila como una alternativa ante la inflación y la vivienda cara en España.

El encarecimiento del coste de la vida en España y la escalada de los precios del alquiler están forzando a numerosos pensionistas a replantearse su retiro. Con prestaciones que apenas permiten cubrir los suministros básicos en las grandes urbes, trasladar la residencia al extranjero es una alternativa viable.

Ese fue el camino elegido por Ricardo, guardia civil retirado, y su pareja Leisita tras constatar la imposibilidad de sostener su nivel de vida en Mallorca. Ambos decidieron cambiar el archipiélago balear por la provincia rural de Pampanga, en Filipinas, buscando un entorno asequible para estirar sus ahorros mensuales.

"En España la pensión no nos daba para mantener un alquiler en Mallorca, pero aquí pagamos 700 euros menos al mes", relata Ricardo sobre el alivio que supuso la mudanza. El recorte asumido al acogerse a la reserva anticipada quedó plenamente compensado por la drástica caída de sus gastos inmobiliarios.

"En una zona rural encuentras un alquiler por 100 o 150 euros y con otros 100 pagas luz y agua", detalla el malagueño sobre la economía diaria en el archipiélago. La cesta de la compra local y el bajo coste de los servicios permiten mantener un estándar confortable sin sobresaltos financieros.

La brecha monetaria entre ambos países transforma una prestación modesta en un presupuesto desahogado para una pareja en edad de descanso. Lejos de la presión fiscal y de los recibos que asfixian a las rentas fijas europeas, el día a día transcurre con una certidumbre prácticamente inalcanzable en territorio nacional.

Vivienda en Filipinas

"Comprar un terreno y edificar una vivienda de 140 metros nos cuesta entre 45.000 y 50.000 euros", subraya la pareja al valorar su patrimonio futuro. Un desembolso equivalente al que en cualquier capital de provincia española apenas alcanzaría para abonar la entrada hipotecaria y los impuestos de un piso antiguo.

Leisita, por su parte, relata su estado de ánimo tras regresar a su tierra natal: "La tranquilidad que tenemos ahora no tiene precio y la acogida de los vecinos ha sido inmejorable". Su experiencia previa durante más de dos décadas en España le permite ponderar las ventajas que ofrece esta nueva etapa.

Este movimiento migratorio evidencia las dificultades de las clases medias para envejecer con solvencia en su propio entorno. El éxodo hacia destinos del sudeste asiático o Latinoamérica empieza a perfilarse como una salida obligada para quienes se resisten a perder autonomía financiera.

El reto demográfico y la inflación amenazan con consolidar esta tendencia en los próximos años si las pensiones no acompasan el encarecimiento de la vivienda. Historias como las de Ricardo y Leisita demuestran que la serenidad del retiro exige hoy, más que nunca, derribar fronteras geográficas.