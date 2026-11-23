Niño Becerra, economista, sobre las pensiones: "No hace falta más población para sostenerlas, sino mayor productividad"

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LO ESENCIAL Las claves El economista Santiago Niño Becerra afirma que las pensiones no se sostienen con más población, sino aumentando la productividad y transformando el modelo económico. Sostiene que la tecnología y la automatización reducirán la necesidad de trabajo humano, desmontando la idea de que se requieren más habitantes para pagar las pensiones. Critica el modelo productivo español centrado en el turismo y la hostelería, destacando la fuga de talento cualificado frente a la mano de obra que se atrae. El debate se produce mientras el Gobierno busca tramitar una revalorización de las pensiones del 4%, en un contexto de creciente gasto de la Seguridad Social.

El Gobierno de Pedro Sánchez busca tramitar una revalorización de las pensiones de cara a 2027 y a unas pocas semanas de las elecciones generales del 29-N. Saliendo adelante este nuevo decreto de urgencia, las pensiones alcanzarían una subida de hasta un 4%.

Se estima que la Seguridad Social destina cerca de 14.498,2 millones de euros al mes, una partida de entre el 12% y el 13% del PIB. Sin embargo, una cifra que promete ir hacia arriba: con la subida, la pensión media del sistema se situaría en 1.424 euros al mes, alrededor de 600 euros más al año.

Con tal nivel de gasto del Estado, la sostenibilidad de las pensiones se ha convertido en un tema de debate en plena campaña electoral. Por ello, el economista Santiago Niño Becerra se mostró crítico con el sistema así como con el argumento que dice que hace falta más población para poder pagarlas.

Para el economista, la solución no pasa necesariamente por aumentar la población, sino por mejorar la productividad y transformar el modelo económico. "Las pensiones tal y como las conocemos no se aguantan", advierte en el podcast Tengo un Plan.

A su juicio, la automatización permitirá producir cada vez más con menos horas de trabajo humano. Esto podría traducirse en despidos o en reducciones de jornada que afectarían directamente a los ingresos de los trabajadores.

Población para las pensiones

El problema, según explica, es que una menor cantidad de horas trabajadas también supondría menos salarios, cotizaciones sociales e ingresos fiscales.

Un escenario que pondría presión sobre un sistema que depende principalmente de las aportaciones de empresas y trabajadores para pagar las pensiones contributivas.

Por este motivo, Niño Becerra cuestiona que la solución al envejecimiento demográfico consista simplemente en incorporar más habitantes: "Las tesis estas que dicen que hace falta más población para sostener las pensiones son falsas porque la tecnología va a ir por delante".

El economista también ha puesto el foco en el modelo productivo español, que considera demasiado dependiente de actividades como el turismo, la hostelería, la restauración y el comercio.

Para Niño Becerra, el país necesita dejar de apostar por el crecimiento basado en el volumen de trabajadores y centrarse en generar mayor valor económico.

En este sentido, señala que el 65% de los españoles que emigran tiene al menos un título universitario, frente al 16% de las personas que llegan a España, según los datos expuestos en la entrevista. Una diferencia que, en su opinión, refleja las necesidades de un mercado laboral que no siempre demanda profesionales altamente cualificados.

"Decir que hace falta más población puede justificarse desde un punto de vista ideológico, religioso... pero económico desde luego no. Hace falta productividad y para eso hacen falta mejores profesionales e inversión, inversión, inversión", afirma.

El debate tiene también una dimensión demográfica. Según las proyecciones de la AIReF, la ratio entre cotizantes y pensiones podría pasar de 2,1 en 2023 a 1,4 en 2050. Esto obligaría a reforzar los ingresos mediante distintas vías de financiación.

La inmigración puede contribuir a sostener el sistema si se traduce en empleo estable y mayores cotizaciones, pero el economista insiste en que aumentar la población por sí solo no resuelve realmente el problema.