La aprobación del Real Decreto-ley 29/2026 facilita la prórroga de los contratos de alquiler. EE.

Alberto (31), abogado: "Ahora tu inquilino puede exigirte 2 años más de contrato, pero tienes 3 vías legales para oponerte"

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LO ESENCIAL Las claves Un decreto convalidado permite a los inquilinos exigir una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales. Para solicitar la prórroga, el contrato debe estar sujeto a la LAU, finalizar antes del 31 de diciembre de 2028 y el inquilino debe estar al corriente de pago. El abogado Alberto Sánchez destaca tres vías legales para oponerse: pactar un nuevo contrato, ofrecer una rebaja del alquiler del 5% o alegar necesidad familiar. Para recuperar la vivienda por necesidad familiar, el propietario debe notificarlo con al menos dos meses de antelación y justificar la causa.

La reciente convalidación en las Cortes de uno de los decretos de la vivienda ha sacudido el mercado inmobiliario español. El texto normativo otorga a los arrendatarios un mecanismo para blindar su estancia en las viviendas.

En consecuencia, la preocupación de los propietarios aumenta. "La medida de mayor impacto es una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler, por anualidades y hasta un máximo de dos años adicionales", explica el abogado Alberto Sánchez en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, el experto manda un mensaje tranquilizador para los arrendadores, ya que la "letra pequeña" del Real Decreto Ley 29/2026 esconde 3 fórmulas para evitar esta prórroga obligatoria.

El "arma" del inquilino

Sánchez remarca que la prórroga extraordinaria del contrato no se concede automáticamente. Para que un inquilino pueda imponer esos dos años de más, debe solicitarlo acreditando unos estrictos requisitos:

El contrato de alquiler debe estar sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y tenía que estar vigente el 8 de octubre de 2026 , la fecha en la que entró en vigor el decreto.

y tenía que estar , la fecha en la que entró en vigor el decreto. El vencimiento de dicho contrato o de sus prórrogas se tiene que producir antes del 31 de diciembre de 2028 .

o de sus prórrogas se tiene que producir antes del . El inquilino debe estar al corriente de pago de la renta y haberlo estado durante por lo menos los ocho meses anteriores a la solicitud.

Por tanto, estos requisitos dejan fuera a los contratos de alquiler por habitaciones, ya que estos se rigen por el Código Civil y no por la LAU. Por norma general, si se cumplen estos tres puntos, el propietario no tendrá más remedio que acatar la prórroga obligatoria.

Los tres ases del propietario

Aunque esta situación pueda asustar a los dueños de viviendas, el asociado de Sánchez Márquez Abogados es tajante: "La prórroga extraordinaria no convierte al arrendador en un mero espectador ni elimina todas sus facultades".

En esta línea, la ley establece tres mecanismos para que el propietario pueda sortear la imposición de la prórroga:

Un pacto mutuo : Si las dos partes llegan a un acuerdo para renovar el contrato o celebrar uno nuevo, la prórroga no procede.

: Si las dos partes llegan a un acuerdo para renovar el contrato o celebrar uno nuevo, la prórroga no procede. Una rebaja del alquiler : que el nuevo contrato o renovación pactada fije una cuota mensual que sea, como mínimo, un 5 % inferior a la renta del acuerdo vigente.

: que el nuevo contrato o renovación pactada fije una cuota mensual que sea, como mínimo, a la renta del acuerdo vigente. La necesidad familiar: la recuperación de la vivienda por una necesidad real del arrendador de ocupar el inmueble para sí mismo o para un familiar, teniendo en cuenta los plazos establecidos por el artículo 9.3 de la LAU.

El error burocrático

Aunque la fórmula de la necesidad familiar es una de las más utilizadas para evitar la prórroga, Sánchez advierte de la importancia de cumplir con los tiempos establecidos por la ley: "No basta con invocar una necesidad genérica o una declaración de conveniencia".

En este sentido, el arrendador está obligado a comunicarle esta necesidad al inquilino con un mínimo de dos meses antes de la finalización del contrato.

Según el abogado, en la práctica judicial es necesario concretar la persona que va a ocupar la casa, explicar la causa y conservar las pruebas de la notificación.

El jurista alerta que una carta imprecisa puede conllevar una controversia judicial que acabe comprometiendo la recuperación legal de la vivienda.