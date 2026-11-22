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Sánchez promete ayudas de 200 € a los jóvenes para hacer deporte si gana las elecciones: le costaría 866 M€ al Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez propone un Bono Deporte de 200 euros anuales dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 a!1os. La medida busca incentivar la práctica deportiva en gimnasios, clubes o clases, y supondría un coste estimado de 866 millones de euros para el Estado. El PSOE busca captar el voto joven ante el avance de Vox, que lidera la intención de voto en la franja de 18 a 24 a!1os según el CIS. Esta ayuda sigue la línea de otras iniciativas previas como el Bono Cultural Joven de 400 euros o los descuentos en transporte del programa Verano Joven.

Pedro Sánchez va a por el voto joven. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Vox es la opción líder entre los votantes de 18 a 24 años con alrededor del 22-23% de intención directa de voto.

Por ello, el candidato del PSOE ha lanzado su nueva propuesta: un Bono Deporte de 200 euros anuales para los jóvenes.

Sánchez lo anunció durante un vídeo de campaña vistiendo la camiseta del Estudiantes, equipo en el que jugó en su juventud, y acompañado de un balón de baloncesto.

"Si tienes entre 18 y 25 años, tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de Deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", aseguraba el candidato a la presidencia del Gobierno.

Es una ayuda que todavía no tiene ninguna aprobación y que está pendiente de lo que dicten las urnas el próximo 29 de noviembre.

La ayuda para hacer deporte

Por el momento se desconocen los detalles de esta ayuda si llega a salir adelante. En cualquier caso, todo apunta a que su uso podría extenderse a suscripciones de gimnasio y clubes o clases deportivas.

Según los cálculos del periódico, esta medida supondría un gasto de más de 866 millones de euros al año para el Estado.

De hecho, este Bono Deporte recuerda mucho al Bono Cultural Joven creado en 2022.

Esta ayuda pública tenía una cuantía de 400 euros y permitía a los jóvenes de 18 años acceder a productos y actividades culturales, es decir, para ir al cine, conciertos, comprar libros o pagar suscripciones digitales culturales.

La ayuda se dividía en tres bloques: 200 euros para artes en vivo y patrimonio, 100 euros para productos culturales físicos y 100 euros para consumo digital.

Además, en 2026 se amplió para que también pudiera financiar creación cultural, por ejemplo la compra de un instrumento musical, materiales artísticos o cursos culturales, además de consumo cultural.

En la práctica es un bono de 400 euros para que un joven de 18 años pudiera, por ejemplo, ir al cine o a un concierto, comprar libros y discos, y pagar suscripciones digitales culturales.

Los requisitos eran cumplir los 18 años durante el año de la convocatoria y tener nacionalidad española o residencia legal en España. Sin embargo, también podían pedirlo solicitantes de asilo, personas con protección temporal y extranjeros extutelados en trámite de residencia legal.

Otra ayuda similar es el Verano Joven, un programa del Ministerio de Transportes que ofrece descuentos de hasta el 90% en viajes de tren y autobús durante el verano a jóvenes de 18 a 30 años.

En este caso no se trataba de una cuantía a gastar sino un código para comprar billetes con el descuento aplicado. En su última edición se registraron más de 6 millones de viajes.