Paco, carnicero con 22 años de experiencia: "No hay gente joven que quiera este oficio, es un trabajo muy duro y físico"

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LO ESENCIAL Las claves Falta de relevo generacional: Paco, carnicero con 22 años de experiencia, señala que los jóvenes evitan el oficio debido a que es un trabajo físicamente muy duro y de muchas horas. Cambio en los hábitos de consumo: Las nuevas generaciones prefieren los grandes supermercados para ahorrar tiempo, alejándose de las tiendas tradicionales y los mercados. Fuerte impacto de la inflación: El precio de la ternera se ha duplicado en los últimos 5 o 6 años, pasando de 4,10 a 8 euros el kilo, impulsado en parte por la exportación de ganado español. Recomendaciones de compra: Para abaratar las barbacoas aconseja optar por cerdo y pollo, mientras que para guisos recomienda piezas jugosas como la carne magra de pecho o aguja.

El oficio de carnicero es uno de los más tradicionales. Durante décadas, la tradición ha sido ir al mercado para hacer la compra por las diferentes paradas. No obstante, el paradigma parece estar cambiando con las nuevas generaciones.

"La gente joven suele ir a supermercados grandes porque tienen poco tiempo y pueden aprovechar para comprar todo", expone Paco, carnicero de La tienda del abuelo en Leganés. "Miran mucho el tiempo personal", apunta.

Ese pensamiento de la juventud se traslada al oficio en sí: "No hay personas jóvenes que quieran este oficio, solo quedamos unos pocos profesionales, muchos de ellos extranjeros".

Tras 22 años de experiencia en carnicerías, Paco ha llegado a la conclusión de que el problema del relevo generacional está relacionado con la exigencia del empleo: "Es un trabajo muy duro físicamente y dedicas muchas horas".

Se trata de una reflexión a la que también ha llegado la patronal Carnimad, que desde hace años alerta de una "escasísima oferta de profesionales" relacionada con la falta de relevo generacional.

Bajo el punto de vista de Paco, lo más duro de ser carnicero es deshuesar el género, así como hacer las cuentas de la carnicería y calcular los precios.

Unos precios que no han parado de incrementarse en los últimos años fruto de la inflación. Según datos del INE, la carne de ternera y vaca ha acumulado una subida del 17,2 % respecto al año pasado.

La inflación en la carne

Paco confirma las cifras del INE: "Ha subido todo en general, pero lo que más se ha notado ha sido la ternera". El carnicero expone que cada año ha ido subiendo el precio de 30 céntimos en 30 céntimos.

"Hace 5 o 6 años estaba a mitad de precio; antes estaba a 4,10 euros el kilo y ahora ya está en 8", detalla. "Para defender eso toca subir los precios y cuidar el género elaborando hamburguesas, cachopo, etc.", prosigue el experto.

Pero, ¿a qué se debe este encarecimiento? Según Paco, uno de los factores es que el género español se va fuera de nuestro país, obligando a importar animales vivos de Francia y del resto de Europa.

No obstante, el carnicero defiende que la calidad se paga, independientemente de la inflación.

Consejos de un carnicero

A todos nos ha pasado aquello de organizar una barbacoa con familia o amigos y no saber qué carne comprar. Paco lo tiene claro: merece la pena llevarse más cerdo y pollo que ternera.

Sin embargo, el carnicero es fiel defensor de los guisos: "Para un guiso de ternera, en vez de hacerlo con morcillo culatas, es mejor la carne magra del pecho o aguja que viene siendo jugosa y tierna".