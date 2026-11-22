Pablo Iglesias, 48 años: "Por pedir una hipoteca con mi pareja me hicieron mucho daño. Solo tengo una vivienda"

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LO ESENCIAL Las claves Pablo Iglesias afirma en RTVE que le hicieron 'mucho daño' por pedir una hipoteca con su pareja, Irene Montero, y aclara que solo tiene una vivienda. El exdirigente de Podemos señala que lo que más le dolió de la polémica del chalet de Galapagar fue cómo afectaron los ataques a su entorno familiar. La polémica se remonta a 2018 tras la compra de una propiedad en Galapagar de entre 600.000 y 660.000 euros, financiada con una hipoteca conjunta a 30 años. La operación generó críticas por contraste con sus declaraciones pasadas sobre políticos en zonas acomodadas, lo que llevó a la pareja a someter sus cargos a consulta interna.

La vida privada de los políticos se encuentra constantemente en el ojo público, especialmente cuando sus decisiones personales contrastan con el discurso que defienden.

Uno de los ejemplos más sonados es el de Pablo Iglesias e Irene Montero, cuya compra de un chalet en Galapagar en 2018 provocó una intensa polémica por las críticas del entonces líder de Podemos sobre los políticos que vivían en zonas acomodadas así como su promesa de quedarse a vivir en Vallecas.

Ocho años después, Iglesias ha vuelto a referirse a aquel episodio durante su intervención en el programa Cena de los idiotas de RTVE.

El exvicepresidente del Gobierno recordó cómo vivió las críticas y ha asegurado que el aspecto que más le dolió no fue que se cuestionara su patrimonio, sino las consecuencias de su entorno familiar.

"Solo tengo una vivienda", aseguraba. "A mí eso no me ha afectado porque eso siempre ha sido público. Eso nunca me ha importado. A mí me hicieron daño por pedir una hipoteca con mi pareja. Ni siquiera es que tuviésemos dinero para comprarnos algo, nos dieron una hipoteca".

La hipoteca de Iglesias

El exdirigente de Podemos también ha recordado algunos de los comentarios que recibió por aquella operación inmobiliaria. "Nos hicieron mucho daño porque dijeron: '¿cómo va a ser posible que dos personas de izquierda vivan en una casa con jardín y piscina?'. Eso es inaceptable. Era eso", señaló.

Iglesias insistió en que lo más complicado fue comprobar cómo los ataques afectaban a las personas cercanas a él. "Lo que duele no es eso, es cuando tienes hijos, tienes padres y cuando ves que la gente que quieres, les afecta eso". Que se ataque por eso es muy duro", indicaba.

La polémica a la que hace referencia se remonta a mayo de 2018, cuando Iglesias e Irene Montero, entonces portavoz de Podemos en el Congreso, anunciaron la compra de una vivienda en la urbanización La Navata, en Galapagar (Madrid).

El inmueble, de aproximadamente 268 metros cuadrados construidos y una parcela cercana a los 2.000 metros cuadrados, contaba con jardín, piscina y una casa de invitados.

La operación se estima que rondó entre los 600.000 y 660.000 euros y se financió mediante una hipoteca conjunta de 540.000 euros a 30 años con Caja de Ingenieros.

La noticia generó un enorme revuelo porque Iglesias había criticado anteriormente a otros responsables políticos por adquirir viviendas de lujo.

En 2012 cuestionó la compra de un ático de 600.000 euros por parte de Luis de Guindos y, en 2015, advirtió de los riesgos de que los políticos vivieran en urbanizaciones acomodadas y se alejaran de la realidad social.

Ante las críticas, la pareja defendió que se trataba de una decisión personal y familiar, destinada a criar sus hijos, y no de una inversión especulativa. También sometieron su continuidad al frente de Podemos a una consulta entre los inscritos, que respaldaron que siguieran en sus responsabilidades.

Tras abandonar la Vicepresidencia segunda del Gobierno en 2021 y dejar la primera línea institucional, Iglesias ha centrado buena parte de su actividad en el análisis político y la tertulia en el Canal Red.