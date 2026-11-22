José, alcalde de un pueblo de 50 habitantes: "Tenemos casas en alquiler a 150 euros y buscamos a alguien que quiera trabajar"

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LO ESENCIAL Las claves El municipio de Yanguas (Soria), de unos 50 habitantes en invierno, ofrece viviendas municipales rehabilitadas con alquileres asequibles de entre 100 y 200 euros mensuales. El Ayuntamiento vincula la oferta de vivienda con el empleo local en tareas forestales, construcción u hostelería para garantizar la estabilidad de las nuevas familias. Esta estrategia de repoblación permitió reabrir la escuela local tras 33 años cerrada, contando actualmente con un maestro y una decena de alumnos. El alcalde desmiente los bulos en redes que prometen grandes sumas de dinero por mudarse al entorno rural y defiende un modelo basado en vivienda y trabajo real.

José Rico, alcalde del municipio de Yanguas, detalló el plan elaborado para atraer nuevos vecinos durante una entrevista en el canal de Hildemaro Solís. La localidad, de apenas 50 habitantes durante los meses de invierno, combate el aislamiento mediante la rehabilitación de inmuebles para ofrecer alquileres asequibles.

El regidor explicó el funcionamiento del parque residencial público que gestiona el consistorio: "Hemos ido recuperando casas viejas y tenemos diez o doce propiedades municipales; con rentas de entre cien y doscientos euros traes a una familia y le das una vivienda digna con poco gasto de agua".

Esta iniciativa ha sido decisiva para mantener abiertos los servicios esenciales del pueblo, especialmente el colegio. Tras permanecer 33 años cerrado por falta de niños, el centro reabrió sus puertas en 2002 y actualmente cuenta con un maestro para educar a una decena de alumnos.

El alcalde insistió en que la vivienda debe complementarse obligatoriamente con empleo efectivo en el entorno rural: "Hemos metido a 10 o 12 familias en Tragsa para cortar pinos o desbrozar montes; hombre, no habrá sueldos de 3.000 euros, pero con este alquiler se vive bien".

José subrayó que la construcción y las reformas locales ofrecen otra vía laboral constante para quienes deseen: "El que quiere trabajar de peón de albañil tiene trabajo asegurado aquí, pero hay que currar; no se puede venir pensando solo en el paisaje si luego no trabajas".

Además de las labores forestales y de obra, la economía yanguesa se apoya en los contratos temporales de la Mancomunidad y en la hostelería. Formar parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España ha multiplicado los visitantes, impulsando los bares, casas rurales e incluso el albergue municipal.

Rico aprovechó para desmentir los bulos de internet: "Hay campañas que dicen que te pagan 50.000 euros por venirte a vivir y es mentira; no se puede engañar a la gente, porque si no vienen a trabajar surgen los problemas", explicó en relación a supuestos pagos millonarios por mudarse al medio rural.

Repoblación del pueblo

El modelo de Yanguas ha favorecido la llegada de personas procedentes de países como Ecuador, Marruecos o Rumanía, además de jubilados. Esta repoblación paulatina permite revitalizar el tejido social sin alterar el valor arquitectónico e histórico de una villa protegida como Bien de Interés Cultural.

El alcalde concluyó defendiendo la necesidad de articular compromisos de permanencia para que las ayudas públicas tengan un impacto duradero en el territorio. Para José, ofrecer vivienda y empleo es la fórmula más honesta y efectiva para garantizar que la vida comunitaria siga latiendo en los pueblos.