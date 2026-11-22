El candidato número uno del PP al congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría Europa Press

Jon Echeverría (PP), 22 años: "Si el franquismo nos parece mal, por los mismos motivos debería parecernos mal el comunismo"

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LO ESENCIAL Las claves Jon Echeverría, de 22 años, encabeza la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa para las elecciones generales del 29 de noviembre. El joven político ha ganado repercusión pública por sus apariciones en programas de televisión y debates sobre pensiones, inmigración y memoria histórica. Echeverría ha defendido en televisión que el comunismo debe ser rechazado igual que el franquismo, al considerar que cualquier dictadura es negativa. El candidato argumentó la comparación de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego señalando su afiliación y militancia en el Partido Comunista.

Las candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúan dejando nuevos nombres en el panorama político.

Uno de ellos es Jon Echeverría, un joven de 22 años que ha sido elegido por el Partido Popular para encabezar su lista al Congreso de los Diputados por Guipúzcoa.

Su incorporación a la candidatura de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo llega después de ganar presencia pública por sus intervenciones en redes sociales y distintos programas de televisión.

En los últimos meses, Echeverría ha participado en espacios de debate en los que ha abordado cuestiones como las pensiones, la inmigración y la memoria histórica.

Uno de los programas en los que ha intervenido con mayor frecuencia ha sido laSexta Xplica, donde ha expuesto sus posiciones sobre distintos asuntos de actualidad política.

Precisamente, una de sus intervenciones más comentadas fue aquella en la que comparó a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego con Francisco Franco, al considerar que ambas defienden una "dictadura comunista".

Una cuestión sobre la que se pronunció en Más Vale Tarde, el programa presentado por Iñaki López.

Durante la entrevista, el candidato popular explicó los motivos de esa comparación y defendió que su argumento se basa en el rechazo a cualquier régimen dictatorial, independientemente de su ideología.

"Comparo la dictadura comunista con cualquier dictadura, yo lo que digo es que cualquier dictadura es negativa, y que si el franquismo nos parece mal, por los mismos motivos debería parecernos mal el comunismo, que es intrínsecamente dictatorial", afirmó.

El presentador también le preguntó por la relación que establece entre las dos ministras y esa comparación con el franquismo. En concreto, Iñaki López quiso saber "qué pintan dos ministras en la ecuación".

Echeverría respondió haciendo referencia a la militancia política de ambas representantes del Gobierno y a su relación con el comunismo. "Son comunistas y están afiliadas al Partido Comunista", contestó.

De esta forma, el joven político ha reiterado en televisión su postura sobre el comunismo y las dictaduras, una cuestión que ya había abordado en anteriores intervenciones públicas.