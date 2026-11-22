Isabel Rodríguez, sobre la vivienda: "Queremos invertir 16.000 millones de euros. Destinaremos el 1 % del PIB"

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno prevé invertir 16.000 millones de euros en vivienda, destinar el 1 % del PIB y equiparar el esfuerzo financiero estatal al de los países europeos de referencia. La ministra Isabel Rodríguez destaca que el presupuesto ha pasado de 500 a 14.000 millones de euros y que el ritmo de construcción se ha elevado a 150.000 viviendas anuales. El Ejecutivo aboga por frenar la especulación en el mercado del alquiler, señalando que existen unas 900.000 viviendas dedicadas a uso turístico y contratos de temporada. Para responder a la demanda de 700.000 trabajadores en el sector, se impulsa la regularización de migrantes y se inyectan 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional.

El debate sobre la vivienda es uno de los principales ejes de confrontación política y económica en España. Ante las crecientes dificultades de acceso a un techo digno, el Ejecutivo busca transformar la tensión del mercado a través de una inyección económica que garantice el derecho habitacional a largo plazo.

Isabel Rodríguez ha defendido la necesidad de equiparar el esfuerzo financiero del Estado al de los países europeos de referencia. Para la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, es prioritario dotar a las administraciones de herramientas financieras estables para evitar que el acceso al hogar dependa de los vaivenes especulativos.

"Hemos multiplicado por 30 el presupuesto de vivienda, pasando de 500 millones a 14.000 millones ya en el Ministerio", insistió sobre la consolidación del compromiso estatal en las cuentas públicas. Con este salto cuantitativo, el Gobierno confía en blindar los recursos esenciales para la próxima década.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Europa Press / Fernando Sánchez

Esta movilización de fondos pretende resolver el déficit de oferta que arrastra el país. La ministra recalcó la reactivación industrial lograda en los últimos meses: "Hemos reactivado el sector pasando de apenas 60.000 viviendas al año a un ritmo de 150.000 al año, poniendo 7.000 millones a disposición de las comunidades".

El programa gubernamental también busca equilibrar las oportunidades, facilitando que la población permanezca en los pueblos. En ese sentido, Rodríguez remarcó la importancia de las partidas destinadas a recuperar el cómputo residencial: "Tenemos ayudas de 50.000 euros para rehabilitar inmuebles en el medio rural".

El gobierno advierte de que el incremento de la oferta no tendrá impacto si prolifera la especulación en los arrendamientos. "El Banco de España dice que hay 900.000 viviendas dedicadas a pisos turísticos y contratos de temporada; hay que ponerle un bozal al mercado", alerta la ministra.

Para sostener este volumen de construcción pública, el sector necesita ampliar sus plantillas profesionales: "La patronal nos reclama 700.000 trabajadores; por eso regularizamos a las personas migrantes e inyectamos 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional en el sistema educativo", detalló.

Objetivo del Ejecutivo

La consolidación del 1% del PIB pretende transformar la vivienda en una garantía social. Para el departamento ministerial, sostener este ritmo impedirá que los ciclos electorales desmantelen los avances logrados por colectivos con dificultades para emanciparse, especialmente la juventud trabajadora de las grandes urbes.

El reto consistirá en coordinar este despliegue de recursos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Con el objetivo fijado en esos 16.000 millones de euros anuales, el Ejecutivo busca asentar un modelo residencial asequible y protegido para todo el territorio nacional.