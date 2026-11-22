Iago, electricista autónomo: "La gente no quiere pagar 30 € por un presupuesto, pero tampoco le interesa el tiempo dedicado"

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LO ESENCIAL Las claves Iago, electricista autónomo, denuncia la falta de valoración de los clientes al negarse a pagar unos 30 euros por el tiempo y desplazamiento necesarios para elaborar un presupuesto. El profesional alerta sobre la morosidad de particulares que retienen miles de euros con excusas menores y la competencia desleal de quienes trabajan en la economía sumergida sin IVA ni Seguridad Social. Las grandes empresas y cadenas comerciales alargan los pagos de 60 a 90 días, obligando a los pequeños empresarios a financiar los suministros y nóminas de su propio bolsillo. La presión financiera ha llevado al autónomo a renunciar a su propio sueldo o trabajar fines de semana para asegurar el salario de sus empleados, pidiendo dignificar el sector de los oficios.

Iago, electricista y responsable de una empresa con varios empleados a su cargo, denunció las dificultades diarias que afrontan los profesionales del sector. El autónomo lamenta que muchos clientes particulares consideren un abuso que se cobre por presupuestar los trabajos que solicitan para sus viviendas.

El instalador, con más de una década de experiencia tras formarse en electricidad y trabajar en la industria petroquímica, defiende el valor de cada visita técnica. Elaborar una propuesta detallada exige desplazarse, estudiar planos y calcular minuciosamente las horas de mano de obra necesarias.

Iago fue contundente sobre los usuarios que exigen gestiones gratuitas para comparar ofertas: "Un cliente que se enfada porque le cobras treinta euros no entiende que le dedicas dos horas a mirar precios y desplazarte; igual ese cliente directamente no interesa", censuró sobre la falta de consideración profesional.

El profesional alertó de la elevada morosidad que sufre su empresa al trabajar en reformas domésticas: "A nosotros los pufos gordos nos los han dejado particulares. Te dicen que hay un enchufe torcido y te acaban reteniendo 12.000 euros con cualquier excusa".

El gallego denunció también la desigualdad frente a quienes operan al margen de la legalidad tributaria: "De entrada, mi presupuesto es un 21% más caro por el IVA, más la Seguridad Social de la plantilla. No es una pelea justa frente a gente que no paga impuestos", criticó con dureza.

El electricista explicó que muchos propietarios solicitan hasta 10 valoraciones distintas sin intención de contratarlas, utilizándolas como elemento de presión. Esta práctica satura a las pequeñas compañías legales, que invierten jornadas completas sin compensación económica mientras proliferan instaladores no autorizados.

A los impagos domésticos se suma la asfixia de trabajar para cadenas comerciales: "Las grandes empresas te dicen que pagan a 60 días y luego lo alargan a 90. Pasas meses manteniendo a tus trabajadores y los suministros de tu bolsillo", detalló sobre el esfuerzo que asume.

Su mayor reto

La carga mental de sostener las nóminas de varias familias representa la mayor dificultad para los pequeños empresarios. Iago admite que en situaciones de tensión económica ha renunciado a su propio sueldo o asumido encargos extraordinarios de fin de semana para garantizar el salario de sus operarios.

El testimonio de este autónomo evidencia la necesidad de dignificar el trabajo de los oficios y valorar el tiempo que requiere planificar cualquier instalación segura. Solo estableciendo reglas en la contratación y combatiendo la economía sumergida se podrá proteger la viabilidad de quienes sostienen negocios legales en España.