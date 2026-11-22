Gonzalo Bernardos, economista: "España no es un infierno fiscal, el 80% de las personas sale ganando pagando impuestos"

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LO ESENCIAL Las claves Gonzalo Bernardos niega que España sea un 'infierno fiscal' y destaca que su presión tributaria del 37% del PIB está por debajo de la media europea (40,6%). El economista defiende que los impuestos hacen la sociedad más justa y que, según datos de Fedea, el 80% de la población recibe más en prestaciones de lo que aporta. Señala que los servicios e inversión pública han aumentado más que la presión fiscal, citando beneficios clave en sanidad, educación o pensiones. Advierte sobre un problema cultural por el que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, no valoran adecuadamente los servicios públicos por percibirlos equivocadamente como gratuitos.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y analista habitual en medios, cuestiona que España sea un país con una fiscalidad especialmente elevada y pone en perspectiva el esfuerzo tributario de los contribuyentes.

El economista recuerda que la presión fiscal española está por debajo de la media europea y defiende que los impuestos permiten sostener unos servicios públicos de los que se beneficia el conjunto de la ciudadanía.

"España no es ningún infierno fiscal", afirma Bernardos durante su intervención en el programa LaSexta Xplica.

Una idea equivocada

"El conjunto de la zona euro paga en términos de presión fiscal el 40,6% del PIB, en España el 37%", recuerda el economista.

"De todos los países del sur de Europa, excepto Malta, España es el país donde se pagan menos impuestos", añade, subrayando que solo Irlanda, "con cuentas tramposas", registra un nivel menor en Europa occidental.

Bernardos destaca también la evolución reciente de la presión fiscal: "Con Pedro Sánchez se pagaba en 2018 el 35% del PIB, ahora el 37%, pero han subido mucho más las prestaciones".

En su opinión, el incremento de los ingresos públicos se ha traducido en un aumento de los servicios y ayudas, especialmente en sanidad, educación o pensiones.

El economista insiste en que muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, no perciben todo lo que reciben del Estado.

"Todos aquellos jóvenes que dicen que pagan demasiado, han de pensar que la mayoría ha ido a una escuela pública o a una escuela concertada, y en el debe de ellos con la administración y con todo el resto de ciudadanos, deben mucho dinero, no al revés", recalca.

Para Bernardos, el debate sobre los impuestos no puede limitarse a cuánto se paga, sino a qué se obtiene a cambio.

"Lo que tenemos que pensar básicamente es si queremos una sociedad más justa o menos injusta, y los impuestos indudablemente hacen que la sociedad sea más justa", señala.

En este sentido, cita datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea): "El 80% de las pensiones sale ganando pagando impuestos, porque recibe más prestaciones de las que paga".

En su conclusión, el economista apunta a un problema cultural: la falta de valoración de los servicios públicos.

"Cuando tú sacas el dinero del bolsillo te duele mucho, pero cuando recibes algo que es gratis, que te crees que es gratis, pero no lo es, porque está sufragado con impuestos, no le das el valor que tiene", advierte.

"Y ese es el verdadero problema de España y de todos aquellos que creen que pagan demasiados impuestos", concluye.