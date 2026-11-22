El candidato al Congreso por Barcelona Gabriel Rufián, durante un mitin de ERC. Europa Press

Gabriel Rufián, 45 años, sobre la vivienda: "Hay jóvenes que solo han conocido un gobierno de izquierdas y viven en zulos"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián hace autocrítica en el pódcast 'El Sentido De La Birra' y admite que el bloque progresista ha fracasado en materia de vivienda frente a la juventud. El portavoz de ERC lamenta la incapacidad de su grupo para forzar medidas verdaderamente valientes al Gobierno de Pedro Sánchez en el ámbito inmobiliario. Propone frenar la especulación aumentando impuestos a las segundas y sucesivas viviendas, y critica la falta de eficacia de construir más inmuebles sin regular los precios. Censura la postura del PSOE tras haber votado en contra de impedir que los fondos de inversión continúen comprando vivienda pública.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, reflexionó en el pódcast El Sentido De La Birra sobre el fracaso de las políticas progresistas. El diputado analizó con autocrítica el distanciamiento de la juventud frente a los partidos tradicionales y la crisis habitacional que sufren miles de trabajadores.

El parlamentario catalán admitió la responsabilidad del bloque progresista frente a la frustración de las nuevas generaciones: "Alguien que tiene 20 años no ha conocido otra cosa; para los chavales el poder es la izquierda y hemos fracasado en cuanto a vivienda", expresa de forma rotunda.

Rufián reconoció además que su grupo es incapaz de doblegar al Gobierno en materia inmobiliaria. Durante la charla no lamentó haber sido capaz de forzar medidas verdaderamente valientes al Ejecutivo de Pedro Sánchez, asumiendo que para muchos jóvenes el único horizonte disponible pasa por compartir pisos minúsculos.

Gabriel Rufián, en un pódcast reciente. YouTube (El Sentido De La Birra)

El dirigente expuso la cruda realidad que enfrentan los jóvenes al independizarse en las grandes urbes: "Hay jóvenes que solo han conocido un gobierno de izquierdas y viven en auténticos zulos". Esa precariedad continuada dinamita cualquier intento de convencer a las clases populares desde la superioridad moral.

Para Rufián, la vivienda es un derecho sagrado y exige frenar en seco la especulación: "Si tú tienes una vivienda pagas unos impuestos normales, pero en una segunda pagas un 40% más y en una quinta un 70% u 80%". Una fórmula para castigar a los grandes acumuladores.

El portavoz censuró las recetas que fían toda la solución a incrementar la edificación sin intervenir los precios: "Si tú construyes más y más, ¿quién tiene más opciones, una familia o un fondo buitre?", señala. Para el dirigente de ERC, levantar más inmuebles sin excluir a los grandes especuladores es absurdo.

Rufián afeó además la tibia respuesta del Partido Socialista frente a los fondos de inversión internacionales: "Hace un mes el PSOE votó en contra de que los fondos siguieran comprando vivienda pública". Esa negativa a intervenir el mercado inmobiliario perpetúa la imposibilidad de emanciparse para la juventud trabajadora.

Talón de Aquiles

El político insistió en que la izquierda debe abandonar las batallas internas y conectar con el dolor cotidiano de la calle. A su juicio, cuando una persona llega exhausta de trabajar y ve su precariedad, es comprensible que busque alternativas electorales fuera del consenso tradicional si nadie resuelve su techo.

La reflexión de Gabriel Rufián pone el foco en el verdadero talón de Aquiles de la legislatura: la vivienda. Mientras el acceso a un hogar digno siga bloqueado por precios abusivos y falta de regulación, la izquierda frenará el avance de nuevas opciones políticas entre las clases populares.