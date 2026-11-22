Confirmado por el BOE: el trámite que exige la Seguridad Social a algunos jubilados para seguir cobrando su pensión

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LO ESENCIAL Las claves Los pensionistas que residen fuera de España deben presentar anualmente el certificado de "fe de vida" entre el 1 de enero y el 31 de marzo para no perder su prestación. Si no se realiza el trámite en el plazo fijado, la Seguridad Social suspenderá la pensión de forma cautelar e inmediata. En caso de suspensión, la retroactividad para recuperar los pagos atrasados se limita a un máximo de 90 días naturales, perdiendo el dinero restante. El trámite puede completarse por vía presencial en consulados, mediante acta notarial o a través de la aplicación móvil gratuita VIVESS con reconocimiento facial.

Se acerca 2027 y con él un trámite burocrático para miles de pensionistas. No se trata de una nueva ley, sino uno de los controles más implacables y estrictos que esconde la legislación española. Se trata de una revisión anual de vivencia, el popularmente conocido como "fe de vida".

Este procedimiento obligatorio determina quién sigue cobrando su pensión y a quién se le cierra el grifo de ingresos. Este control pretende evitar fraudes en el abono de las pensiones y por eso recae directamente en los jubilados que residen habitualmente fuera de España.

También es aplicable a las pensiones de viudedad o de incapacidad que se encuentren en el extranjero. Regido por el BOE desde hace décadas, la burocracia se divide en la Ley de Seguridad Social y una orden que regula cómo se debe controlar la "pervivencia" de los pensionistas.

90 días de retroactividad

El mayor riesgo que conlleva este trámite no es la presentación en sí, sino las consecuencias de pasar por alto los plazos. Normalmente estos están fijados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año.

La Ley de Seguridad Social no deja lugar a dudas: si el jubilado no presenta a tiempo la justificación conforme sigue con vida, se le suspenderá cautelarmente su pensión de forma inmediata.

Eso sí, el verdadero quebradero de cabeza llega con la letra pequeña. Si la prestación se anula, el pago puede devolverse posteriormente cuando el jubilado demuestre que sigue vivo.

No obstante, la ley limita la retroactividad económica a un máximo de 90 días naturales. Por tanto, si la persona afectada no se da cuenta del trámite hasta unos meses después del vencimiento, perderá definitivamente miles de euros.

3 vías para evitar el bloqueo

Para poder cumplir con la burocracia, el Estado facilita tres canales operativos para que los pensionistas den "fe de vida" sin que expiren los plazos: