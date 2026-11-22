Confirmado por el BOE: Pedro Sánchez amplía la deducción de 1.200 euros del IRPF a familias monoparentales con 2 hijos

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LO ESENCIAL Las claves El BOE ha publicado el Real Decreto-ley que equipara a las familias monoparentales de dos o más hijos con las familias numerosas a efectos fiscales. Los beneficiarios podrán aplicar una deducción en el IRPF de hasta 1.200 euros anuales, con la posibilidad de cobrar 100 euros al mes de forma anticipada. Para acceder al beneficio se debe estar dado de alta en la Seguridad Social o percibir determinadas pensiones o prestaciones por desempleo. Aunque la medida ya ha sido convalidada, los efectos fiscales sobre este colectivo entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

Las familias monoparentales con dos o más hijos podrán acceder a nuevos beneficios fiscales. Tras la aprobación del Real Decreto-ley 35/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 11 de noviembre, se amplía la protección de estos hogares y se equiparan con las familias numerosas.

La medida ha sido convalidada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y el acuerdo parlamentario se publicó este pasado 20 de noviembre. Por tanto, la reforma mantiene su vigencia y permitirá acceder a los nuevos derechos y beneficios a partir de 2027.

Uno de los cambios más relevantes afecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La equiparación con las familias numerosas permitirá que estos hogares puedan aplicar una deducción fiscal de hasta 1.200 euros anuales, una cantidad equivalente a 100 euros mensuales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Arnedo, La Rioja (España). JPEG Europa Press

La deducción ya existía en la legislación tributaria, pero hasta ahora no todas las familias monoparentales podían acceder a ella por esta vía. Con la nueva regulación, el progenitor que cumpla las condiciones podrá acogerse a este beneficio gracias al reconocimiento de su unidad familiar.

La cuantía alcanza los 1.200 euros anuales, aunque no se concede a todas las familias. Para aplicar esta deducción se deben cumplir algunos de los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria: trabajar por cuenta propia o ajena y estar dado de alta en la Seguridad Social o percibir determinadas prestaciones por desempleo o pensiones.

El importe puede percibirse mediante la declaración anual de la renta o a través del abono anticipado, con hasta 100 euros mensuales cuando se tiene derecho a la cantidad completa. Para solicitarlo se utiliza el modelo 143 de la Agencia Tributaria, destinado a gestionar las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo.

La reforma contempla además otras ventajas, aunque los beneficios de la misma naturaleza no podrán acumularse por disponer de ambos títulos. Por tanto, las familias deberán acreditar que cumplen los requisitos legales y tramitar el reconocimiento correspondiente para acceder a las medidas previstas.

Fecha de entrada en vigor

Aunque el Real Decreto-ley 35/2026 entró en vigor el 12 de noviembre, las modificaciones en relación a las familias monoparentales y las numerosas tendrán efectos desde el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha podrán solicitarse los nuevos derechos y beneficios reconocidos por la norma.

La regulación establece además que las comunidades autónomas dispondrán de seis meses para adaptar su normativa y los procedimientos. Serán estas administraciones las encargadas de reconocer la condición de familia monoparental y expedir el título oficial que permitirá acreditar esta situación ante los organismos correspondientes.