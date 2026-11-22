Albert Rivera, 47 años: "Limitar las herencias destruye nuestro esfuerzo; si ahorrar no sirve para mis hijos, me lo gasto todo"

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LO ESENCIAL Las claves Albert Rivera critica en el pódcast 'Tengo un Plan' las limitaciones e impuestos a las herencias por desincentivar el esfuerzo y el ahorro de las familias. El expresidente de Ciudadanos denuncia la doble imposición tributaria sobre los bienes que las clases medias han logrado acumular tras décadas de trabajo. Advierte que penalizar el legado familiar fomenta el consumo a corto plazo y aumenta la dependencia de las ayudas del Estado. Defiende una clase media aspiracional y señala que estas cargas fiscales no afectan solo a grandes fortunas, sino a trabajadores con viviendas en propiedad.

Albert Rivera analizó el impacto económico y social de limitar las sucesiones familiares en el pódcast Tengo un Plan. El expresidente de Ciudadanos advirtió de que topar los patrimonios destruye incentivos esenciales de la sociedad moderna, castigando el esfuerzo continuado de las clases medias trabajadoras.

El antiguo dirigente político rechazó de pleno el castigo fiscal a los ahorros conseguidos tras décadas de trabajo: "Si me esfuerzo y lo que ahorro o lo que invierto no lo puedo dejar a mis hijos, me estás desincentivando absolutamente", denuncia.

Rivera alertó además sobre el riesgo de fomentar el consumo a corto plazo cuando se anula la posibilidad de legar a los descendientes. Para él, tener un patrimonio propio permite a las familias planificar su vida con libertad, evitando quedar a expensas de las ayudas del Estado.

Albert Rivera, en su nueva etapa como empresario hotelero. Imagen de archivo

En su intervención señaló la doble imposición tributaria que sufren las rentas cuando vuelven a gravarse tras el fallecimiento: "¿Quién es usted para decirme lo que ya ha pagado muchos impuestos qué puedo hacer con ello?". El político censuró la voracidad fiscal sobre el patrimonio ahorrado.

El exdirigente insistió en que poner trabas a las herencias desvirtúa la capacidad de progreso económico familiar. Si una administración penaliza el legado familiar, Rivera señala que no compensa privarse de comodidades en el presente para garantizar el bienestar futuro de los hijos.

Clase media

Asimismo, censuró a los políticos que recurren a la confrontación social para tapar sus propios fallos de gestión: "En vez de fijarse en por qué lo están haciendo mal, se enfocan en aquel señor que le ha dejado a sus hijos una casa", apunta.

Rivera defendió la necesidad de respaldar a una clase media con aspiraciones reales de prosperar en lugar de penalizar el éxito: "Quiero una clase media donde la gente sea aspiracional y aunque hoy empiece a trabajar aspire a ahorrar o a invertir", expresa rotundo.

El expolítico recordó que en España apenas un porcentaje mínimo de la población declara rentas muy elevadas, por lo que este tipo de gravámenes termina castigando a las clases trabajadoras con un piso en propiedad. Por ello, reclamó políticas orientadas a generar riqueza colectiva en lugar de redistribuir la escasez.

La reflexión de Albert Rivera sitúa en el centro del debate público el valor ético y económico de la propiedad privada frente al intervencionismo estatal. La defensa de la herencia no solo garantiza la continuidad del patrimonio familiar, sino que constituye el incentivo principal para fomentar el ahorro en la sociedad.