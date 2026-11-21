Tony, albañil con más de 20 años de experiencia: "Si un tío te saca el trabajo, yo le doy hasta 2.800 € al mes porque los vale"

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LO ESENCIAL Las claves Tony, un albañil con más de 20 años de experiencia, afirma que pagaría entre 1.800 y 2.800 euros al mes a un oficial cualificado y autónomo en la obra. El sector de la construcción sufre una grave escasez de mano de obra y relevo generacional debido a la dureza física del oficio. Los empresarios señalan que enseñar a jóvenes sin experiencia resulta costoso y poco rentable, mientras que estos prefieren sectores como la logística o la hostelería. A pesar de la exigencia física y la carga mental de ser autónomo, la hija del veterano albañil se unió a la obra huyendo de los sacrificados horarios de la hostelería.

El sector de la construcción en España atraviesa una paradoja evidente entre la alta demanda de reformas y la escasez de mano de obra especializada. Mientras las obras se multiplican en todo el país, las cuadrillas envejecen sin encontrar relevo generacional dispuesto a asumir la dureza física del oficio diario.

La falta de profesionales y oficiales cualificados retrasa proyectos y encarece las reformas en viviendas y locales. Quienes llevan décadas de trabajo a sus espaldas defienden que la valía técnica se remunera en el mercado actual, aunque resulta cada vez más complicado dar con trabajadores resolutivos y autónomos.

Tony, con más de dos décadas en cubiertas y reformas, defiende sin tapujos la política salarial que aplicaría a un buen profesional: "Si viniera un hombre que lo dejas en la obra y no tienes que tocar nada, un tío que te saque el trabajo, yo le doy 1.800 y 2.800 euros al mes".

La situación cambia drásticamente al intentar incorporar a jóvenes que carecen de trayectoria en el sector. Para las pequeñas empresas, asumir el periodo de aprendizaje supone un coste inasumible: "Metes a un joven que no ha pisado la obra y cuesta enseñarlo; le pagas 1.300 euros más seguros y pierdes tiempo".

Esas primeras remuneraciones para los recién llegados chocan con las expectativas económicas de las nuevas generaciones: "Antes te ibas de peón dos o tres meses y eras capitán general con las pesetas; hoy te pagan 1.200 euros y no compensa el coste de vida", compara el albañil.

Ante estas condiciones, el objetivo de la mano de obra juvenil pasa por actividades de menor exigencia muscular. Tony advierte sobre las preferencias de los más jóvenes: "Prefieren meterse de riders, en logística o en hostelería antes que en la obra; eligen esos contratos porque físicamente no es tan demoledor como cargar sacos".

Las condiciones de otros servicios tampoco garantizan bienestar, como comprobó su propia hija Saray al cambiar de rumbo laboral: "Salí de trabajar en un bar porque los horarios eran muy sacrificados y sentía que no tenía vida fuera; por eso le dije a mi padre de irme a la obra", explica la joven.

Vocación o responsabilidad

La integración familiar en la cuadrilla demuestra que el oficio exige pasión para sobrellevar la fatiga corporal y las inclemencias del tiempo. Para el veterano, mantenerse activo requiere una implicación total que impida percibir la tarea como una simple obligación impuesta por la necesidad de cobrar una nómina.

Esa autoexigencia trasciende la propia jornada laboral y termina pasando factura al descanso nocturno del autónomo. Tony resume la presión psicológica que arrastra fuera del andamio: "A la obra ya no voy solo a trabajar; me dan las dos de la mañana para conciliar el sueño pensando en sacar el trabajo".