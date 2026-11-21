El patrimonio de Marlaska, el ministro de Sánchez con 3 viviendas en Madrid, un BMW y un sueldo de 99.757 euros

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LO ESENCIAL Las claves Fernando Grande-Marlaska percibe un sueldo bruto anual de 99.757,68 euros como ministro del Interior, incluyendo los trienios reconocidos por su carrera judicial. Su patrimonio inmobiliario cuenta con tres propiedades: un piso en Malasaña, una vivienda en Santa María de la Alameda y una villa en San Lorenzo de El Escorial valorada en 1,2 millones de euros. En el apartado financiero, declaró 10.000 euros en su cuenta corriente, una hipoteca pendiente de 91.000 euros y un vehículo BMW Serie 5 adquirido en 2015. El ministro dispone además de una residencia oficial vinculada a su cargo en el Ministerio del Interior, la cual cuenta con 280 metros cuadrados.

Fernando Grande-Marlaska lleva desde junio de 2018 al frente del Ministerio del Interior. Su trayectoria política y judicial le ha convertido en uno de los miembros más veteranos del Gobierno de Pedro Sánchez, pero su actividad pública no es lo único que despierta interés.

Sus declaraciones de bienes y rentas permiten conocer parte de su patrimonio inmobiliario, sus ahorros, los vehículos que posee y las retribuciones que recibe por su cargo.

El ministro tiene un sueldo bruto anual de 99.757,68 euros, según los datos correspondientes a 2025 del Portal de Transparencia. Una cantidad que equivale a 8.313,14 euros mensuales repartidos en 12 pagas e incluye los trienios que tiene reconocidos por su trayectoria como funcionario de la carrera judicial.

El patrimonio de Marlaska

Nacido en Bilbao en 1962, Grande-Marlaska se graduó en Derecho Económico por la Universidad de Deusto e ingresó en la carrera judicial en 1988.

Antes de dar el salto a la política, desarrolló buena parte de su carrera en la Audiencia Nacional, donde fue titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 y posteriormente presidente de su Sala de lo Penal.

En 2013 fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), puesto que ocupó hasta su incorporación al Ejecutivo socialista. El 7 de junio de 2018 asumió la cartera de Interior, que ha mantenido desde entonces. También fue diputado por Cádiz en varias legislaturas.

Así, con una trayectoria tan extensa, uno de los apartados más destacados de su patrimonio es inmobiliario. Según la información publicada por el BOE, Grande-Marlaska declaró bienes inmuebles por un valor catastral conjunto de 713.161,88 euros. Importante no confundir la cifra con el precio de mercado de las propiedades.

Además, entre sus adquisiciones figuran tres viviendas. La primera se encuentra en Santa María de la Alameda, en la sierra madrileña, y fue adquirida en 2009.

La segunda es un piso de 192 metros cuadrados situado en el barrio de Malasaña, en Madrid, que compró en julio de 2020. Según la información publicada por Vanitatis, el inmueble dispone de tres dormitorios, piscina comunitaria en la azotea y terraza solárium.

A estas propiedades se sumó en marzo de 2024 una villa en San Lorenzo de El Escorial. Según publicó El Debate, la operación ascendió a 1,2 millones de euros.

La finca cuenta con 4.654 metros cuadrados de parcela y una vivienda construida de 421 metros cuadrados. Esta adquisición es posterior a la declaración de bienes que presentó al comienzo de la XV Legislatura.

En el apartado financiero, su declaración ante el Congreso recoge 10.000 euros en una cuenta corriente y una deuda hipotecaria pendiente de 91.000 euros. El préstamo original fue de 150.000 euros y se formalizó en julio de 2020.

También figura en su patrimonio un BMW Serie 5 adquirido en julio de 2015.

El documento parlamentario recoge que abonó 29.404,98 euros en concepto de cuota líquida del IRPF. Sus percepciones mensuales declaradas ascendían a 4.900 euros netos, repartidos entre 4.100 euros de nómina como ministro y 800 euros correspondientes a los trienios acumulados como magistrado.

Por otro lado, el ministro dispone de una vivienda oficial del Ministerio del Interior, de 280 metros cuadrados, que cuenta con tres dormitorios, tres cuartos de baño y un despacho. Una residencia vinculada a su cargo que se suma a los inmuebles que aparecen en la información sobre su patrimonio.