José María, pescadero: "La gente piensa que el pescado es caro pero luego salen y pagan 10 euros por una copa"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María cuestiona el rechazo a comprar pescado por su precio y señala que es una cuestión de prioridades frente a otros gastos cotidianos. Argumenta que pagar 10 euros por una copa o gastar en móviles y tabaco equivale al coste de varios kilos de pescados como caballas o sardinas. Pese a reconocer que el pescado se ha encarecido casi un 40% desde 2021, recuerda que consumirlo beneficia a la salud. El consumo de productos pesqueros en España ha bajado a 17,80 kilos por persona al año, mientras el precio medio ha superado los 11,50 euros por kilo.

El precio de los alimentos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los hogares españoles. Llenar la cesta de la compra cuesta cada vez más y algunos productos han pasado a ocupar un lugar secundario en el presupuesto familiar.

Uno de ellos es el pescado, cuyo consumo lleva años descendiendo debido, entre otros factores, al encarecimiento de los productos frescos. Sin embargo, el pescadero José María (@naveganteoficial), considera que no siempre se trata de una cuestión de dinero, sino de prioridades.

En uno de sus vídeos, ha cuestionado que los consumidores consideren caro comprar pescado mientras destinan cantidades similares o superiores a otros gastos cotidianos.

"No me digas que el pescado es caro, si solo compras tú, porque tú no has dejado de comer pescado por el precio", asegura. "A mí no me engañes, navegante, lo has dejado porque no es tu prioridad".

José María reconoce que los precios han aumentado considerablemente. De hecho, asegura que el pescado se ha encarecido casi un 40% desde 2021.

No obstante, recuerda que los nutricionistas recomiendan consumirlo tres o cuatro veces por semana por sus beneficios para la salud.

"Es de lo más sano que puedes comer y encima estás invirtiendo en tu salud", explica.

El precio del pescado

Para defender su argumento, el pescadero compara el coste de algunos productos con otros gastos habituales. Como ejemplo, menciona el iPhone 18 Pro, cuyo precio sitúa en 1.469 euros, y calcula que con ese dinero podrían comprarse más de 300 caballas.

También pone el foco en el tabaco: una persona que fuma una cajetilla diaria de 6,25 euros gasta más de 40 euros a la semana, una cantidad con la que, según sus cálculos, podría adquirir más de seis kilos de sardinas.

Su comparación más llamativa llega cuando habla de algo tan simple como salir de copas. "Tú sales de copas y te dejas por copa unos 10 euros, y una no tomas, ¿eh?, que caen algunas más", comenta.

Con ese presupuesto, asegura, se pueden comprar especies como chicharro, caballa, borriquete o voladores, cuyos precios oscilan entre los seis y los doce euros por kilo.

Sus reflexiones llegan en un momento complicado para el sector.

Según los datos de consumo aportados por el Ministerio de Agricultura, los españoles compraron una media de 17,80 kilos de productos pesqueros por persona en 2025, frente a los más de 22 kilos habituales de años anteriores.

Además, el precio medio superó los 11,50 euros por kilo y el gasto anual alcanzó los 206,37 euros por persona.

El resultado es una paradoja: los hogares compran menos pescado, pero gastan más dinero. Ante esta situación, José María lanza una última reflexión: "Caro sale no comerlo y tu salud debería ser tu prioridad".