El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, en el Palacio Euskalduna, a 17 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). H.Bilbao Europa Press

Feijóo implantará una "tarifa cero" para nuevos trabajadores autónomos que se prorrogará si no alcanzan el SMI

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular propone una 'tarifa cero' con exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año de actividad para nuevos autónomos. La medida de exención en la cuota podrá prorrogarse a un segundo año para aquellos emprendedores cuyos ingresos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional. Las propuestas incluyen eximir del IVA a profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales y sustituir las declaraciones trimestrales por dos al año. Se prevé la creación de la 'Ventanilla Única del Autónomo' para unificar gestiones, eliminar trámites redundantes y ofrecer borradores automáticos de IVA e IRPF.

En el tenso 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la fiscalidad fue uno de los bloques discutidos en los que los autónomos y la alta carga impositiva que deben soportar protagonizaron la conversación. Así, Feijóo aprovechó para recordar las propuestas del Partido Popular (PP) con respecto a los trabajadores por cuenta propia.

Según el PP, en España hay más de 2,4 millones de trabajadores autónomos, de los cuales el 38,3% ha reducido su facturación. Asimismo, el documento de propuestas establece que el 88% de los españoles considera que emprender en España no es sencillo debido a la elevada tributación.

Por ello, el líder del Partido Popular declaró que, de llegar a la presidencia, establecerá una 'tarifa cero' para aliviar fiscalmente su actividad, eximir el IVA para ciertos trabajadores y una serie de medidas para mejorar su situación económica e impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas.

¿Qué propone el PP?

La 'tarifa cero' que proponen los populares consiste en una exención del 100% en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, durante los primeros 12 meses de actividad. No obstante, es ampliable al segundo año si los ingresos se sitúan por debajo del umbral del Salario Mínimo.

El objetivo de la medida es reducir la "barrera de entrada" al mundo del emprendimiento, "especialmente para jóvenes, mujeres y parados de larga duración que decidan iniciar su propio negocio", según establece el documento de los populares.

Por otro lado, se revisarán las bases del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con "criterios de proporcionalidad y crecimiento real de los ingresos", buscando que los ajustes de las mismas sean graduales, predecibles y tengan como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Adicionalmente, aquellos autónomos mayores de 42 años podrán acceder a aportaciones a sus planes de pensiones de un máximo de 5.000 euros, que reducirán sus ingresos netos para el cálculo de la base de cotización para el RETA.

Otra de las propuestas consiste en que los profesionales cuyos ingresos anuales no alcancen los 85.000 euros podrán quedar exentos de liquidar y declarar el IVA. Se busca trasponer una medida de la Unión Europea que "hará posible que no tengan que presentar declaraciones, aliviará la carga administrativa y mejorará la liquidez de más de 1,4 millones de autónomos".

Los autónomos con actividad habitual, pero que obtengan ingresos anuales por debajo del 25% del Salario Mínimo Interprofesional, abonarán una cuota ajustada a sus ingresos reales para evitar que asfixie actividades residuales o marginales.

También se contempla sustituir el modelo de cuatro declaraciones trimestrales por un sistema de dos declaraciones al año. En el caso de los nuevos autónomos, la obligación formal se flexibiliza aún más, reduciéndose a una única declaración anual.

Además, los populares proponen impulsar la creación de borradores automáticos para la liquidación del IVA para autónomos, que también se extenderá al IRPF.

Por último, el partido de Alberto Núñez Feijóo propone crear un canal unificado, llamado Ventanilla Única del Autónomo, para concentrar gestiones, resolver dudas y acceder a asesoramiento directo.

Con esto se pretende suspender trámites redundantes y automatizar los procedimientos para que el profesional no desvíe recursos productivos a la gestión del papeleo.