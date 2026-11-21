Enrique, abogado: "Algunos jubilados cobrarán 6.700 euros de pensión en noviembre no por la subida, sino por otro motivo"

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LO ESENCIAL Las claves El abogado Enrique Díaz aclara que el cobro de hasta 6.700 euros brutos en noviembre se debe a la suma de la pensión mensual y la paga extra de Navidad, no a una subida extraordinaria. Este abono conjunto corresponde a las 14 pagas anuales reconocidas por la Seguridad Social y no afectará a quienes tienen las pagas extra prorrateadas en 12 mensualidades. Debido a las retenciones del IRPF, que en las rentas más altas superan el 20%, el importe neto que recibirán estos pensionistas ronda los 5.200 euros. El letrado recomienda a los jubilados consultar con su entidad gestora o revisar sus extractos para confirmar la modalidad de su prestación y planificar su economía.

Enrique Díaz, abogado laboralista y divulgador jurídico a través de su canal en redes sociales, aclaró las dudas generadas en torno a las cuantías que ingresarán pronto ciertos pensionistas. El letrado desmintió que las cifras más altas de este mes respondan a una revalorización extraordinaria del sistema público, sino que responden a otro motivo.

El profesional detalló el mecanismo que multiplica el ingreso bancario en estas fechas: "La cifra resultará de combinar la pensión mensual con la paga extra de Navidad". Una suma técnica que permite a los perceptores con bases reguladoras más elevadas superar la cifra de 6.700 euros brutos.

Díaz insistió en que este desembolso no constituye ninguna concesión excepcional por parte de la Seguridad Social: "No es un regalo: forma parte de las 14 pagas anuales que tienen reconocidas los trabajadores". El abogado recuerda esto para evitar interpretaciones erróneas sobre el origen de estas prestaciones.

Otro punto que destacó es que este ingreso conjunto no llegará a todos los jubilados del país. Según expuso, aquellos ciudadanos que perciben su pensión en 12 mensualidades ya cuentan con las pagas extraordinarias prorrateadas a lo largo del año, por lo que no experimentarán ningún abono adicional durante este periodo.

El creador de contenido recordó que las cuantías dependen del régimen de cotización y de las reducciones legales aplicables. Quienes arrastren deudas con la Administración, embargos o retenciones específicas verán mermado el ingreso final, reduciendo la cantidad neta que los bancos transfieren finalmente a sus cuentas corrientes.

"Nadie regala nada"

El letrado respondió a los usuarios que cuestionaban el impacto real en el bolsillo frente a la cifra: "Digo claramente que se reciben 6.719 euros brutos, nadie regala nada". Enrique precisa esto para tener en cuenta el fuerte descuento correspondiente al Impuesto sobre la Renta.

En este sentido, en los tramos más elevados de la escala contributiva se puede superar el 20% de la retención fiscal. Por esta razón, el importe líquido que perciben los jubilados se sitúa habitualmente en torno a los 5.200 euros tras liquidar los tributos.

Díaz recomendó a los beneficiarios consultar directamente con su entidad gestora o revisar sus extractos bancarios para verificar si su prestación contempla pagas extraordinarias independientes. Conocer con antelación el calendario oficial de abonos es clave para planificar la economía familiar y evitar malentendidos con el banco.

El análisis del abogado evidencia la necesidad de explicar con rigor las normas de la Seguridad Social ante el ruido generado en internet. Comprender que estos pagos responden a cotizaciones consolidadas permite a los pensionistas exigir sus derechos con certeza y valorar con exactitud el impacto de los impuestos.