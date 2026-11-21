Un equipo de treinta personas liderado por Enedina Delgado coordina en la T4 de Madrid-Barajas toda la operativa terrestre de Iberia para garantizar que cada vuelo despegue puntual.

Enedina, jefa de operaciones en Barajas: "Hacemos lo que sea para que los aviones vuelen, hay un equipo las 24 horas para dar respuesta”

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LO ESENCIAL Las claves Enedina Delgado lidera a unas 30 personas en Iberia que operan las 24 horas en la T4 de Barajas para evitar retrasos y cancelaciones de vuelos. El equipo supervisa áreas clave como facturación, embarque y seguridad, coordinándose con Aena y South para agilizar la operativa. Planes de contingencia han permitido solventar situaciones críticas como caídas del sistema informático de check-in, cortes energéticos y temporales. El departamento analiza constantemente los procesos tras cada incidencia para optimizar protocolos y garantizar la llegada de los pasajeros a sus destinos.

Que un vuelo aparezca en las pantallas como "cancelado" es la mayor pesadilla de cualquier viajero. Detrás puede haber múltiples causas, pero el resultado es siempre el mismo: una perturbación muy molesta en el plan de vacaciones o de trabajo de cualquier pasajero.

Y no solo eso. Estas situaciones obligan, en muchos casos, a reclamar reembolsos, buscar plazas libres en otros aviones y reorganizar conexiones, reservas de hotel o traslados en cuestión de minutos.

En el aeropuerto de Madrid-Barajas, frenar cualquier imprevisto antes de que deje a cientos de personas atrapadas en la terminal es la prioridad diaria de Enedina Delgado, Mánager de Operaciones Tierra Hub de Iberia.

Actividad 24/7

Cuando un pasajero embarca a su hora, rara vez percibe la maquinaria que ha trabajado contrarreloj para lograrlo.

Su departamento supervisa áreas críticas como la facturación, los embarques, la rampa, el muelle y los protocolos de seguridad. Es decir, todo lo que afecta a un avión cuando está en tierra.

Además del control diario, este equipo diseña protocolos específicos para evitar cuellos de botella en las fechas de mayor tráfico aéreo, como verano, Navidad y Semana Santa.

Aeropuerto de Madrid-Barajas. Mónica Mollá

También prepara organizaciones especiales para grandes eventos y activa recursos para frenar cualquier incidencia que comprometa la operativa habitual. “Hay mucho diseño y pensamiento detrás”, explica Delgado sobre esta planificación anticipada.

Enedina lidera a unas 30 personas que cubren la actividad las 24 horas en la Terminal 4 de Barajas para desbloquear cualquier avión en minutos si surge un problema.

Mientras los supervisores organizan los turnos y asignan cada incidencia, el resto del personal permanece activo para actuar de inmediato en pista y terminal.

La comunicación interna y externa -con el gestor aeroportuario Aena y el proveedor de handling South- resulta clave para evitar retrasos en cadena.

Se trata de “una plantilla muy diversa y con conocimientos técnicos cada uno de un área, porque queríamos que el conocimiento fuese heterogéneo y multidisciplinar para ayudarnos unos a otros”.

Respuesta inmediata

Los planes de contingencia permiten mantener los despegues durante emergencias graves y salvar vuelos que parecen perdidos.

Ante un problema técnico severo, Delgado resume así la filosofía de trabajo del equipo: “Sería muy fácil cancelar, pero hacemos lo que sea para que los aviones vuelen y hacer llegar al cliente a su destino”.

Varios episodios críticos recientes demuestran cómo se actúa sobre el terreno para no dejar a los pasajeros en tierra:

Caída del sistema de check-in (enero de 2023): un fallo informático obligó al personal a realizar la facturación a mano , una solución de urgencia que redujo los retrasos al mínimo. Se pasó de algo que "podía haber sido una catástrofe" a una situación en la que "los vuelos salieron con mínimos retrasos y se cancelaron muy pocos", según Enedina.

(enero de 2023): , una solución de urgencia que redujo los retrasos al mínimo. Se pasó de algo que "podía haber sido una catástrofe" a una situación en la que "los vuelos salieron con mínimos retrasos y se cancelaron muy pocos", según Enedina. Apagón energético general (abril de 2025): la dirección terrestre colaboró con Aena para replegar zonas de la terminal y cerrar parkings sin aviones que seguían consumiendo energía, priorizando los recursos operativos esenciales.

Tormenta Filomena: este episodio de meteorología extrema sirvió para revisar y adaptar los protocolos vigentes ante nieve y hielo y mantener la seguridad operativa.

Avión de Iberia despegando en Barajas. iStock

Mejora continua

Trabajar bajo presión exige revisar los procedimientos tras cada incidencia y fomentar la escucha activa dentro del equipo. Cuando los técnicos detectan un proceso que no funciona en el día a día, se analiza de inmediato para optimizar futuros despliegues.

Para Delgado, superar estos retos diarios aporta una satisfacción directa al comprobar que su labor permite que el pasajero llegue a su destino sin contratiempos.

Son, en definitiva, los engranajes invisibles que hacen posible que la experiencia en el aeropuerto funcione antes del despegue y tras el aterrizaje: "Los pasajeros son muy agradecidos cuando ven que intentas ayudarles", concluye.