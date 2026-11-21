Enedina, jefa de operaciones en Barajas: "Hacemos lo que sea para que los aviones vuelen, hay un equipo las 24 horas para dar respuesta”
Un equipo de treinta personas liderado por Enedina Delgado coordina en la T4 de Madrid-Barajas toda la operativa terrestre de Iberia para garantizar que cada vuelo despegue puntual.
Enedina Delgado lidera a unas 30 personas en Iberia que operan las 24 horas en la T4 de Barajas para evitar retrasos y cancelaciones de vuelos.
El equipo supervisa áreas clave como facturación, embarque y seguridad, coordinándose con Aena y South para agilizar la operativa.
Planes de contingencia han permitido solventar situaciones críticas como caídas del sistema informático de check-in, cortes energéticos y temporales.
El departamento analiza constantemente los procesos tras cada incidencia para optimizar protocolos y garantizar la llegada de los pasajeros a sus destinos.
Que un vuelo aparezca en las pantallas como "cancelado" es la mayor pesadilla de cualquier viajero. Detrás puede haber múltiples causas, pero el resultado es siempre el mismo: una perturbación muy molesta en el plan de vacaciones o de trabajo de cualquier pasajero.
Y no solo eso. Estas situaciones obligan, en muchos casos, a reclamar reembolsos, buscar plazas libres en otros aviones y reorganizar conexiones, reservas de hotel o traslados en cuestión de minutos.
En el aeropuerto de Madrid-Barajas, frenar cualquier imprevisto antes de que deje a cientos de personas atrapadas en la terminal es la prioridad diaria de Enedina Delgado, Mánager de Operaciones Tierra Hub de Iberia.
Actividad 24/7
Cuando un pasajero embarca a su hora, rara vez percibe la maquinaria que ha trabajado contrarreloj para lograrlo.
Su departamento supervisa áreas críticas como la facturación, los embarques, la rampa, el muelle y los protocolos de seguridad. Es decir, todo lo que afecta a un avión cuando está en tierra.
Además del control diario, este equipo diseña protocolos específicos para evitar cuellos de botella en las fechas de mayor tráfico aéreo, como verano, Navidad y Semana Santa.
También prepara organizaciones especiales para grandes eventos y activa recursos para frenar cualquier incidencia que comprometa la operativa habitual. “Hay mucho diseño y pensamiento detrás”, explica Delgado sobre esta planificación anticipada.
Enedina lidera a unas 30 personas que cubren la actividad las 24 horas en la Terminal 4 de Barajas para desbloquear cualquier avión en minutos si surge un problema.
Mientras los supervisores organizan los turnos y asignan cada incidencia, el resto del personal permanece activo para actuar de inmediato en pista y terminal.
La comunicación interna y externa -con el gestor aeroportuario Aena y el proveedor de handling South- resulta clave para evitar retrasos en cadena.
Se trata de “una plantilla muy diversa y con conocimientos técnicos cada uno de un área, porque queríamos que el conocimiento fuese heterogéneo y multidisciplinar para ayudarnos unos a otros”.
Respuesta inmediata
Los planes de contingencia permiten mantener los despegues durante emergencias graves y salvar vuelos que parecen perdidos.
Ante un problema técnico severo, Delgado resume así la filosofía de trabajo del equipo: “Sería muy fácil cancelar, pero hacemos lo que sea para que los aviones vuelen y hacer llegar al cliente a su destino”.
Varios episodios críticos recientes demuestran cómo se actúa sobre el terreno para no dejar a los pasajeros en tierra:
- Caída del sistema de check-in (enero de 2023): un fallo informático obligó al personal a realizar la facturación a mano, una solución de urgencia que redujo los retrasos al mínimo. Se pasó de algo que "podía haber sido una catástrofe" a una situación en la que "los vuelos salieron con mínimos retrasos y se cancelaron muy pocos", según Enedina.
- Apagón energético general (abril de 2025): la dirección terrestre colaboró con Aena para replegar zonas de la terminal y cerrar parkings sin aviones que seguían consumiendo energía, priorizando los recursos operativos esenciales.
- Tormenta Filomena: este episodio de meteorología extrema sirvió para revisar y adaptar los protocolos vigentes ante nieve y hielo y mantener la seguridad operativa.
Mejora continua
Trabajar bajo presión exige revisar los procedimientos tras cada incidencia y fomentar la escucha activa dentro del equipo. Cuando los técnicos detectan un proceso que no funciona en el día a día, se analiza de inmediato para optimizar futuros despliegues.
Para Delgado, superar estos retos diarios aporta una satisfacción directa al comprobar que su labor permite que el pasajero llegue a su destino sin contratiempos.
Son, en definitiva, los engranajes invisibles que hacen posible que la experiencia en el aeropuerto funcione antes del despegue y tras el aterrizaje: "Los pasajeros son muy agradecidos cuando ven que intentas ayudarles", concluye.