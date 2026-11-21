Francisco Franco, en el centro, y José Luis Arrese, primero por la derecha. Wikipedia.

Arrese, ministro de Vivienda con Franco: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”

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LO ESENCIAL Las claves La actual crisis de la vivienda en España reaviva el debate sobre las políticas inmobiliarias implementadas durante la dictadura franquista. José Luis Arrese, al frente del primer Ministerio de Vivienda creado en 1957, impulsó el acceso a la vivienda en propiedad frente al modelo de alquiler. El exministro definió la estrategia del régimen con la conocida frase: “No queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios”. Arrese promovió una legislación protectora y ayudas estatales dirigidas a facilitar un acceso rápido a un hogar fijo y estable.

La vivienda se está convirtiendo en uno de los principales problemas de los ciudadanos, a la par que uno de los puntos clave de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El desahucio de Maricarmen, las acampadas en diferentes ciudades, la huelga general del 11 de noviembre... Y hay quien mira hacia atrás comparando la situación actual con la que se vivió en época de Franco.

Varias voces han mostrado su punto de vista, como la de la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la par que otras figuras públicas.

Ministro de Vivienda

Para ver qué sucedía con la vivienda en época de Franco, hay que acudir a una figura clave de entonces: José Luis Arrese. Fue él quien estuvo al mando del primer Ministerio de Vivienda.

Dicho ministerio, creado en 1957, asumió algunas funciones que habían desarrollado el Instituto Nacional de la Vivienda, la Dirección General de Regiones Devastadas o la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid.

Políticas desarrolladas principalmente por los sindicatos verticales a través de la Obra Sindical del Hogar.

La base de su ministerio fue desarrollar una política de propiedad frente a la política de alquileres desarrollada hasta ese momento.

Propiedad

“No queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios”, afirmó en un acto en el que los presidentes de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria le rindieron homenaje.

En su discurso, señaló que “cada vez os vamos a necesitar más, porque cada más claramente, y sin torceduras, vamos a fomentar la propiedad privada”.

De hecho, para desarrollar su política, indicó que contaban “con el más eficaz de los resortes". ¿A qué se refería? A la legislación, que calificó de “protectora”.

Asimismo, subrayó que gracias a esa legislación “todas las casas que se construyan con ayuda estatal se levanten orientadas hacia el más rápido y eficaz sistema de acceso a la propiedad”.

Y añadió: “No queremos, y lo consideramos un mal, aunque a veces sea un mal necesario, que la construcción derive de un modo colectivo hacia el arrendamiento, ni siquiera hacia el acceso a la propiedad, cuando los plazos son tan lejanos que destruya el aliciente”.

De ahí que subrayara que el esfuerzo de su ministerio iría encaminado en lograr “un hogar fijo y estable”, que superara el sistema de ‘renta limitada’ “para alcanzar la etapa ideal de la ‘venta limitada’. Venta que facilite el rápido acceso del hombre a la propiedad”.

Y concluyó resaltando que no había “doctrina más exigente y hermosa” que la de hacer que “todos los españoles se sientan propietarios del hogar que ocupan”.