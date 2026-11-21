A su llegada a Cerdeña, Alen trabajó en un bar hasta que le ofrecieron trabajar en una agencia de publicidad. YouTube - Diego Revuelta.

Alen, 34 años: "No volví a España tras 5 años por la vivienda y la inseguridad, en Italia cobro 3 veces menos y tengo 2 casas"

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LO ESENCIAL Las claves Alen y Ester dejaron Barcelona debido al alto precio de la vivienda y la sensación de inseguridad para criar a su hijo. Establecidos en Castelsardo (Cerdeña), adquirieron dos casas por 110.000 euros, algo que consideran imposible en España. A pesar de cobrar tres veces menos, consiguen ahorrar hasta un 20% mensual gracias a las ventajas fiscales y subvenciones locales. La familia valora la tranquilidad ganada y la acogida de la comunidad italiana como una de las mejores decisiones de su vida.

La crisis de la vivienda en España es como un efecto mariposa. Algunos ciudadanos que no logran acceder a un piso o a una casa hacen las maletas hacia lugares más asequibles. Alen y Ester son ejemplo de ello.

Tras unos años viviendo en Barcelona, el precio de la vivienda y la inseguridad les empujó a buscarse la vida en otro país. Junto a su hijo Diego, desembarcaron en Cerdeña, concretamente en el isleño pueblo de Castelsardo.

"Aquí cobro tres veces menos y pese a ello nos dieron una hipoteca", explica Alen en un vídeo del periodista Diego Revuelta. "En Barcelona, con un sueldo de 3.000 a 6.000 euros, era inviable acceder a una vivienda", apunta.

En su nueva vida en Cerdeña, la pareja ha logrado adquirir dos casas por 110.000 euros. "Por esa cantidad, en la zona de España donde vivíamos me habría comprado como mucho un garaje o un apartamento de 30 metros", afirma Alen.

"Hace cinco años no me hubiera imaginado poder tener dos casas, en España era completamente imposible", declara Ester.

Pero según relata, el detonante para dejar España fue otro: "No podía dejar a mi hijo tranquilo en la calle, sentíamos inseguridad hasta yendo al parque". Esa sensación de inseguridad, sumado a la subida del precio del alquiler, animó a la familia a dar el paso y mudarse.

Tras cinco años en la isla italiana, Alen echa la vista atrás con orgullo: "Ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida". "No he tenido ningún problema, ni una pelea o estrés, y mi hijo puede jugar con libertad en la calle", añade.

La cuentas en Italia

Además de cubrir sus gastos y las dos hipotecas con un salario de entre 1.500 y 2.000 euros, la familia ahorra entre un 10 y un 20 % de su salario.

Esto se debe, en parte, a las ventajas fiscales que ofrecen las zonas rurales en Italia.

A modo de ejemplo, no pagan el impuesto de primera vivienda, y se deducen entre un 36 y un 50 % en la declaración de la renta por reformar sus dos viviendas.

A su vez, han aprovechado subvenciones de entre 20.000 y 30.000 euros para fijar su residencia en un pequeño pueblo como Castelsardo.

Por último, Ester destaca la implicación y el apoyo de sus vecinos: "Muchos días llego a casa y me encuentro la puerta de casa con una cesta de fruta o botellas de aceite que nos traen".

A menudo, el miedo frena a las personas a la hora de tomar decisiones. "Al venirnos, lo peor que podía pasar era haber perdido el dinero ahorrado y volver a la situación en la que estábamos antes", concluye.