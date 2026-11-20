Melchor, alcalde de un pueblo de 1.300 habitantes: "Buscamos a alguien que quiera iniciarse o trabajar en la construcción"

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Estación Linares-Baeza (Jaén), Melchor Villalba, busca atraer trabajadores para sectores clave como la construcción, la albañilería, la fontanería, la electricidad, la agricultura y la hostelería. La disponibilidad de vivienda es el principal obstáculo para la llegada de nuevos vecinos, ya que más del 80% de los inmuebles en alquiler o venta se han vendido y el Ayuntamiento no tiene recursos para vivienda protegida. A pesar de las dificultades, el municipio ha revertido la tendencia de despoblación, logrando superar los 1.300 habitantes desde que el actual equipo de gobierno tomó posesión en 2023. El regidor anima a los jóvenes a formarse fuera y regresar a su pueblo para desarrollar su carrera profesional y aprovechar el potencial y la conectividad de la localidad.

Atraer trabajadores cualificados para la construcción, evitar que el campo pierda actividad y ofrecer a los jóvenes oportunidades para construir su futuro sin tener que marcharse de su tierra son algunos de los retos a los que se enfrenta la España rural.

Es el caso de Estación Linares-Baeza, una Entidad Local Autónoma (ELA) situada a unos 5 km de Linares (Jaén).

Su alcalde, Melchor Villalba Lechuga, identifica varios perfiles profesionales que considera fundamentales para impulsar el desarrollo del municipio: agricultores, albañiles, fontaneros o electricistas.

Villalba asumió el cargo en 2023, cuando tenía apenas 24 años, con la intención de dar un nuevo impulso a la localidad.

Después de una etapa marcada por la pérdida de población y la falta de actividad social, el regidor cree que el municipio está empezando a recuperar dinamismo, aunque reconoce que todavía tiene importantes desafíos por delante.

"En el municipio lo que más falta es gente que quiera seguir dedicándose a la agricultura y gente que quiera iniciarse o seguir trabajando en el mundo de la construcción, albañilería, fontanería, electricidad...", explica a EL ESPAÑOL.

También señala la demanda que necesita la hostelería para incorporar trabajadores. "Hay bares y restaurantes donde se come y se toman tapas muy buenas, pero hay problemas con respecto a las personas que quieran dedicarse a este sector", contaba Melchor.

La falta de estos perfiles contrasta con las oportunidades laborales que existen en los alrededores. Según el alcalde, la localidad cuenta con cinco empresas importantes en sus proximidades y buenas conexiones tanto dentro como fuera del municipio.

A ello se suma la actividad agrícola, que continúa siendo una fuente de empleo para parte de sus vecinos.

La vivienda, el gran obstáculo

Pese a las oportunidades laborales, instalarse en Estación Linares-Baeza no siempre resulta sencillo. El principal problema, según Villalba, no es el precio de los inmuebles, sino su disponibilidad.

Más del 80% de las viviendas que estaban en régimen de alquiler o venta ya se han vendido, mientras que otras propiedades necesitan reformas.

La situación supone un freno para quienes podrían trasladarse al municipio por motivos laborales o familiares. Además, Melchor señalaba cómo el Ayuntamiento carece de recursos suficientes para impulsar un plan propio de vivienda protegida.

Sin embargo, la evolución demográfica invita al optimismo. Cuando el actual equipo de Gobierno tomó posesión, en 2023, la localidad tenía unos 1.280 habitantes y arrastraba una pérdida anual de población.

Desde entonces, la tendencia ha cambiado y el municipio ha conseguido superar los 1.300 vecinos, según los datos aportados por el regidor.

Pero la gran victoria no está en que hayan llegado nuevos vecinos sino en que se hayan quedado los que ya residían. "Ya no perdemos esos habitantes que antes perdíamos cada año", destaca Melchor.

Para Villalba, el futuro también pasa por convencer a los jóvenes de que marcharse para estudiar no significa tener que abandonar definitivamente su lugar de origen.

La cercanía a Linares, la autovía y las conexiones con otras localidades permiten, a su juicio, combinar la vida rural con el acceso al empleo y los servicios.

Así, su mensaje a quienes dudan entre quedarse o marcharse es directo: "Que se vayan. Que se formen pero una vez que sean lo mejor en lo suyo que vengan a su pueblo".

El alcalde defiende que los pueblos pueden ofrecer oportunidades y convertirse en un hogar para quienes decidan regresar. "Me niego a pensar que su futuro no esté en los pueblos y en casas que eran de sus padres", afirma.

Con más de un centenar de niños y una población que vuelve a crecer, Estación Linares-Baeza aspira a consolidar esa recuperación.

No obstante, para lograrlo, necesita vivienda, empleo y profesionales dispuestos a mantener los oficios que sostienen la economía local y Melchor abre las puertas de su municipio.