Cuando un menor necesita un tratamiento médico complejo lejos de su ciudad de origen, el reto para una familia va más allá de lo clínico. A la lógica preocupación por la salud se le añade un desafío con múltiples caras: encontrar alojamiento, reorganizar los trabajos o la reescolarización de los hermanos.

Todo ello tiene también un impacto económico pero, cuando la salud de un hijo está en juego, la decisión parece sencilla: que el núcleo familiar no quede dividido entre dos provincias es un elemento clave para encarar el tiempo de hospitalización.

Con el objetivo de aliviar la carga logística, las Casas Ronald McDonald llevan desde 2002 ofreciendo a este tipo de familias soluciones habitacionales en entornos muy próximos a los hospitales donde tratan a los pequeños.

Y algo esencial: a coste cero. Es un apoyo gratuito gracias al esfuerzo continuo de McDonald’s y a iniciativas como el McHappy Day, que en 2026 se celebra este 20 de noviembre, y en el que toda la recaudación de los icónicos BigMac va destinada para el mantenimiento de estas residencias.

“Cuando una familia recibe la noticia tan dura de que tiene un niño gravemente enfermo, el mundo se para para ellos. Entonces nosotros estamos ahí desde ese primer momento para ayudarles”, explica Luisa Masuet, directora de la Casa Ronald McDonald de Madrid.

“Les decimos que, aquí, de lo que se deben preocupar es solo de enfocarse en cuidar a su hijo, porque lo demás lo tenemos cubierto e intentamos que tengan apoyo, que no se sientan solos y que se mantengan unidos, porque es cuando el niño también los necesita más a ellos”, añade.