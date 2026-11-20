McHappy Day, la hamburguesa más solidaria: una jornada de apoyo para más de 14.000 familias con niños en tratamiento
Las Casas Ronald McDonald ofrecen alojamiento junto a los hospitales a familias de otras provincias con niños en tratamientos de larga duración, una labor solidaria que impulsa McDonald's a través de la jornada del McHappy Day
Cuando un menor necesita un tratamiento médico complejo lejos de su ciudad de origen, el reto para una familia va más allá de lo clínico. A la lógica preocupación por la salud se le añade un desafío con múltiples caras: encontrar alojamiento, reorganizar los trabajos o la reescolarización de los hermanos.
Todo ello tiene también un impacto económico pero, cuando la salud de un hijo está en juego, la decisión parece sencilla: que el núcleo familiar no quede dividido entre dos provincias es un elemento clave para encarar el tiempo de hospitalización.
Con el objetivo de aliviar la carga logística, las Casas Ronald McDonald llevan desde 2002 ofreciendo a este tipo de familias soluciones habitacionales en entornos muy próximos a los hospitales donde tratan a los pequeños.
Y algo esencial: a coste cero. Es un apoyo gratuito gracias al esfuerzo continuo de McDonald’s y a iniciativas como el McHappy Day, que en 2026 se celebra este 20 de noviembre, y en el que toda la recaudación de los icónicos BigMac va destinada para el mantenimiento de estas residencias.
“Cuando una familia recibe la noticia tan dura de que tiene un niño gravemente enfermo, el mundo se para para ellos. Entonces nosotros estamos ahí desde ese primer momento para ayudarles”, explica Luisa Masuet, directora de la Casa Ronald McDonald de Madrid.
“Les decimos que, aquí, de lo que se deben preocupar es solo de enfocarse en cuidar a su hijo, porque lo demás lo tenemos cubierto e intentamos que tengan apoyo, que no se sientan solos y que se mantengan unidos, porque es cuando el niño también los necesita más a ellos”, añade.
Brezo, la madre de Teo
La historia de Teo
En Madrid conocemos a Brezo. Es la mamá de Teo, un “terremoto” de 3 años que, antes y después de la entrevista, no para un minuto corriendo por aquí y por allá, o ‘acelerando’ su moto correpasillos. Su vitalidad es un rasgo de fortaleza ante un tipo de leucemia cuyo tratamiento solo es posible en cuatro hospitales en España. Uno de ellos, el del Niño Jesús, en la capital.
La familia, que vive en el pueblo palentino de Guardo, dividió esfuerzos al principio. Brezo acompañaría a Teo en Madrid y su padre se quedaría en Palencia con Yula, la otra hija, para atender su negocio y no interrumpir el curso escolar. Con este planteamiento solo podían estar todos juntos los fines de semana.
La madre de Teo reconoce que, con esta solución “estábamos mal todos, así que la trabajadora social nos habló de que en la Casa Ronald McDonald podríamos convivir los cuatro”. Eso suponía dejar atrás trabajos y su entorno habitual pero, “por lo menos, tenemos un lugar donde estar juntos y para nosotros es una bendición, nos sentimos muy agradecidos”, señala.
Más de 14.000 familias
La labor de la Casa Ronald McDonald ayudándoles a estar juntos es, si no un motivo de esperanza en lo médico, sí al menos una forma de aliviar la angustia y facilitar que, en cierto modo, todos se sientan (un poco) como en su propio hogar.
La primera Casa Ronald McDonald se inauguró en Filadelfia, en 1974. En España, la pionera fue la de Barcelona, ubicada junto al hospital de Vall d’Hebron en 2002. Desde entonces, se incorporaron otras cuatro, en Valencia (La Fe), Sevilla (Virgen del Rocío), Málaga (Materno Infantil) y en Madrid.
En todos los casos se ubican muy próximas a centros médicos de referencia en tratamientos pediátricos: en la capital, de hecho, está dentro del recinto del Hospital del Niño Jesús.
Actualmente, hasta 30 familias esperan aquí la mejor noticia para sus pequeños, pero durante estos años han sido atendidas en nuestro país más de 14.000 (3.400 solo en 2025).
Cada familia permanece en la residencia 22 días de media. Todas ellas tienen a su disposición una habitación, pero también una cocina donde disponen de su propia nevera, salas de estar, lavandería y, por supuesto, un arsenal de opciones lúdicas para los más pequeños.
Red de apoyo
Pero el valor extraordinario en este lugar reside en lo intangible. Vivir una situación así es inimaginable para quien no esté en ella y supone una carga mental muy exigente, como apunta Brezo. Por eso, una de las bondades de la Casa Ronald McDonald es la oportunidad de poner a estas personas -adultos y menores- en común con quienes pasan por lo mismo.
“Al principio vienes como yo, sin querer hablar con nadie. Pero vas conviviendo con las personas y conociendo a los otros niños, que son todos maravillosos, y es imposible no cogerles cariño”, declara.
La compañía ayuda. No es medicina, pero sí que resulta terapéutico: “Un niño nos llegó a decir una vez que por qué no había casas así en todos los hospitales”, recuerda Luisa Masuet, “y yo creo que esto es la belleza de lo que hacemos: nadie mejor que otro padre que está pasando por unas circunstancias así para entender al que acaba de llegar”.
Cristina Torquemada, Brand PR Manager de McDonald’s España
Ana Navarro, gerente del restaurante de Madrid-Cartagena
Coste cero para las familias
Mantener operativas las Casas Ronald McDonald y ofrecerlas a las familias a coste cero depende, principalmente, de donaciones. McDonald’s dedica anualmente el 0,1% de sus ventas a ellas, pero la implicación de la sociedad –particulares o empresas- es clave para complementar estas partidas.
Es en este contexto donde sobresale el McHappy Day, “una jornada muy especial y muy importante para nosotros”, como explica Cristina Torquemada, Brand PR Manager de la compañía en nuestro país.
“En este día, que se celebra cada año, todo lo recaudado con la venta de nuestro icónico Big Mac y de los peluches solidarios creados para la ocasión se destina a Casa Ronald McDonald para apoyar toda su labor”.
Recuerda Cristina que “nuestra comunidad de franquiciados puede poner en marcha iniciativas para recaudar dinero para Casa Ronald McDonald. Además, existe la opción de donar a través de los kioscos en todos los restaurantes y las huchas en los mostradores”.
“Para mí, y creo que para cualquier empleado de McDonald's, es un auténtico orgullo poder trabajar en una compañía que se implica tantísimo con una causa tan importante como esta”, concluye.
Visibilizar la labor
Este impulso económico es clave. Y lo que es igualmente relevante: contribuir a visibilizar la labor de las Casas Ronald McDonald y el trabajo diario de los más de 270 voluntarios que sostienen su actividad. Este ejercicio facilita comprobar cómo un pequeño gesto se traduce en una atención a las necesidades de familias que atraviesan una situación tan complicada.
Ana Navarro, gerente del restaurante de McDonald’s en Madrid-Cartagena, ha tenido la oportunidad de vivir varios McHappy Day. Por ello lo siente también como algo especial y que toca muy de cerca a los trabajadores “no solo esa jornada sino desde días antes”. Eso incluye la decoración del local y la tarea de “formación a los equipos para que sepan hacer partícipes a los clientes”.
Soluciones para las familias
Además de las Casas Ronald McDonald, la institución también tiene otras dos líneas de ayuda. Una son las Salas Familiares. Hay cinco, distribuidas por hospitales españoles (La Paz en Madrid, Vall d’Hebron en Barcelona, Arrixaca en Murcia, Miguel Servet en Zaragoza y Son Espases, en Palma).
Se trata de espacios de ‘desconexión’ dentro de los propios centros. Están concebidos para que los familiares puedan descansar de la tensión y del ambiente hospitalario. Como un refugio para recargar energías “donde pueden asearse, lavar la ropa, comer, o incluso echarse una siesta”.
Por otro lado, la Fundación también ha puesto en marcha MilkTruck. Es un proyecto para donar leche materna al Banco Regional de Leche Materna de la Comunidad de Madrid. A través de la iniciativa se ha articulado un servicio de recogida a domicilio de este alimento, sin coste y evitando los desplazamientos de las mamás donantes.
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