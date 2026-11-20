Yago relata los problemas con los que tiene que lidiar como empresario de la electricidad. YouTube - Sector Oficios Podcast.

Iago, electricista y empresario: "He contratado a una persona de 62 años y tiene unas ganas de trabajar que nos tumba a todos"

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LO ESENCIAL Las claves Iago, un empresario electricista de Castellón, reivindica la experiencia y la actitud tras contratar a un empleado de 62 años que destaca por sus ganas de trabajar. El empresario critica la falta de compromiso de algunos candidatos jóvenes y señala que la actitud y la motivación son requisitos innegociables para trabajar. Denuncia los problemas de cobro en el sector de la construcción, sufriendo retrasos de pago de hasta tres meses por parte de empresas y clientes particulares. Debido al estrés financiero y al peso psicológico de mantener a sus empleados, Iago ha decidido no contratar a nadie más y quedarse solo cuando su plantilla se me jubile.

Uno de cada cinco parados en España tiene más de 55 años, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pese a su gran experiencia, a menudo las personas mayores son maltratadas por el mercado laboral. Sin embargo, todavía hay empresarios que saben valorar unas manos expertas.

Es el caso de Iago, un electricista y empresario de Castellón que contrató recientemente a una persona de 62 años. "Tiene unas ganas de trabajar que nos tumba a todos", explica en una entrevista para Sector Oficios Podcast.

Y es que según Yago, lo más difícil de encontrar es alguien con "ganas de trabajar". "No me importa la edad, lo que quieres hoy en día es alguien que quiera aprender y trabajar", defiende. No obstante, asegura que no quiere generalizar con las nuevas generaciones.

Como ejemplo, el electricista explica una anécdota en la que tenía programada una entrevista de trabajo con dos candidatos jóvenes. Ninguno de los dos se presentó y solo uno le escribió horas después para justificarse.

El joven le pidió hacer la entrevista otro día, pero Yago se negó ante la pésima primera impresión del postulante. Y es que como bien recalca, no importa si no se tienen conocimientos, pero la actitud es innegociable.

Las dificultades del sector

Como empresario de la construcción, Yago afronta muchos problemas crónicos del sector. "Las empresas de retail te dicen que te pagarán a 60 días vista, y cuando te das cuenta llevas 3 meses manteniendo a tus empleados con tus costillas", relata.

Pero las deudas y excusas no solo vienen de compañías que subcontratan. Yago cuenta cómo ha tenido conflictos con personas particulares que se negaban a pagar hasta 12.000 euros por un "enchufe torcido".

Incluso ha habido fines de semana en los que ha trabajado él solo sin cobrar para poder pagar a su plantilla. "Hay noches en las que me he metido en la cama pensando cómo iba a pagar las nóminas... no se lo deseo a nadie", confiesa con crudeza.

Esta extenuante carga psicológica le ha llevado a tomar una decisión drástica: "No contrataré a nadie más cuando se jubilen mis empleados, me voy a quedar solo porque el nivel de preocupación es complejo cuando hay familias que dependen de ti".

¿Y cuánto trabaja realmente un pequeño empresario de la construcción? "No tengo horario, trabajo de sol a sol", responde Yago. "Mis empleados se van a las 18:00, pero yo me quedo currando", añade.

"Hasta los autónomos queremos vivir y estar con nuestros hijos", concluye en relación a la gran carga de trabajo que soporta.