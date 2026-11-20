Daniela y José, una pareja de Cádiz que decidió irse a un pueblo de menos de 70 habitantes en Burgos. YouTube - Diego Revuelta.

Daniela y José, dueños de un bar en un pueblo de 70 habitantes: "No pagamos absolutamente nada, solo una fianza de 700 €"

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LO ESENCIAL Las claves Daniela y José, una pareja de Cádiz, se han mudado a Villegas (Burgos), un pueblo de 70 habitantes, a través del Proyecto Arraigo. El Ayuntamiento les cede la gestión del bar del pueblo de forma gratuita y les alquila un dúplex por solo 110 euros al mes. Para acceder al negocio únicamente tuvieron que aportar una fianza de 700 euros por el local y carecer de antecedentes penales. La pareja destaca la mejora en su calidad de vida y tranquilidad, trabajando solo 5 horas al día de diario en el establecimiento.

¿Cambiarías el estrés de la ciudad por un negocio a coste cero y un alquiler casi regalado? Daniela y José, una joven pareja de Cádiz, dieron el paso y encontraron su estilo de vida ideal en Villegas, Burgos.

Han llegado a este pequeño municipio de apenas 70 habitantes de la mano del Proyecto Arraigo. Se trata de una iniciativa que conecta personas dispuestas a repoblar la España vaciada con pueblos que necesitan nuevos vecinos.

De esta forma, el Ayuntamiento les ha puesto todas las comodidades: les ha cedido la gestión del bar del pueblo gratis y un dúplex a un precio simbólico. "De vivienda solo pagamos 110 euros, es un regalo", confiesa Daniela en el canal de YouTube de Diego Revuelta.

"Del bar no pagamos absolutamente nada, todos los beneficios son íntegros para nosotros", detalla. Sobre la casa, Daniela explica que en un principio no tenía muebles: "Pero tenemos un alcalde maravilloso que nos la amuebló con lo más básico".

Los únicos requisitos para aplicar al Proyecto Arraigo son tener un pequeño colchón de dinero y ganas de integrarte en la comunidad del pueblo. "Te piden que no tengas antecedentes penales, como es lógico, y una pequeña fianza de 700 euros por el local", explica José.

Daniela afirma que el proceso fue muy ágil: "Echamos la solicitud un miércoles y el mismo viernes nos llamaron para visitar el pueblo, fue todo muy rápido".

Y aunque José admite que estaban "superasustados", reconoce que se quedaron impresionados al entrar en la casa: "Me veía haciendo vida aquí". "Pensaba que sería un cuchitril o algo de mala muerte, y cuando entramos al bar pensamos que era una buena oportunidad", añade.

Daniela, en cambio, asegura que apenas pudo pegar ojo la primera noche en Villegas: "Fue un poco horrible, pensaba que me había arriesgado demasiado y que no iba a salir bien".

Pero te levantas al día siguiente y ves que tienes todo el día por delante para estar con tu pareja, trabajando con ella y que después tienes todo el tiempo del mundo...", matiza.

Respecto a su rutina, Daniela y José solo abren 5 horas al día de 13:30 a 15:30 y de 19:00 a 22:00. Los fines de semana se adaptan a la demanda que haya.

"Vivo mejor de lo que lo hacía en Cádiz, no solo por el tema económico, sino en el psicológico", explica José antes de concluir: "Duermo y vivo mejor, en Villegas soy feliz como no he podido serlo allí en casi 40 años".