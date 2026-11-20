Alberto Núñez Feijóo, sobre la vivienda: "Bajaremos el IVA a un 4% y los menores de 35 años no tendrán que pagar impuestos"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo propone reducir el IVA de la vivienda al 4 % y eximir de impuestos en la compra a los jóvenes menores de 35 años. El plan del PP plantea construir 250.000 viviendas anuales para alcanzar el millón en cuatro años y generar 500.000 puestos de trabajo. Feijóo aboga por una ley antiocupación, liberar suelo público y fijar un límite de 90 días a los ayuntamientos para conceder licencias de edificación. El líder de la oposición propone reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la segregación de pisos grandes y rechaza aplicar topes a los precios del alquiler.

El acceso a la vivienda se ha consolidado como una de las mayores urgencias sociales y económicas en España. El encarecimiento del alquiler y las barreras para comprar impiden emanciparse a miles de jóvenes, situando esta cuestión entre las principales preocupaciones de la sociedad.

Durante una entrevista en el podcast El Sentido de la Birra con Ricardo Moya, el líder del Partido Popular alertó de las dificultades que afrontan los jóvenes para emanciparse: "Un joven con salario medio tendría que dedicar el 98,5 % de su sueldo al arrendamiento si quiere vivir solo".

El dirigente político apostó también por aumentar la oferta mediante la construcción: "Hacer 250.000 viviendas al año para llegar al millón en cuatro años supone además crear 500.000 puestos de trabajo". Con esta propuesta, pretende reducir la escasez de vivienda disponible en el mercado.

El plan prioriza recuperar los inmuebles que, según el PP, han salido del mercado por el temor de sus propietarios a los impagos: "Entre 300.000 y 400.000 viviendas salieron del mercado en los últimos años y necesitamos una ley antiocupación para que vuelvan", afirmó Feijóo, que considera indispensable la certidumbre jurídica.

La agilización burocrática en los consistorios constituye otra de las medidas esenciales para reducir los plazos administrativos y facilitar el inicio de nuevas promociones: "Daremos 90 días a los ayuntamientos para otorgar las licencias municipales de edificación y si no contestan se entenderán concedidas", señala el líder de la oposición.

Propuesta de reforma

Para aumentar la oferta residencial en los centros urbanos sin consumir nuevo suelo, el programa prevé reformar la ley de propiedad horizontal. Esta modificación facilitará la segregación de grandes pisos antiguos en fincas de menor tamaño, aumentando la oferta en barrios donde el mercado está más tensionado.

La estrategia contempla además poner a disposición todos los solares públicos y los activos procedentes de la Sareb. Mediante la colaboración público-privada y nuevas líneas de financiación bancaria, el PP pretende facilitar el desarrollo de promociones y mejorar las condiciones de acceso a la financiación.

El modelo del Partido Popular busca distanciarse por completo de los topes de precios y las declaraciones de zonas tensionadas. La formación confía en que la combinación de estímulos fiscales para los compradores jóvenes y un mayor ritmo de construcción contribuya a estabilizar el mercado inmobiliario.

La efectividad de este paquete dependerá de la coordinación con las administraciones competentes en la gestión del suelo. La capacidad para transformar estas propuestas en nuevas promociones determinará si el modelo del PP consigue ampliar la oferta y ofrecer una respuesta a la crisis habitacional en España.