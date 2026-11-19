Pablo Echenique, durante la firma de libros en la Feria del Libro de Madrid 2023. Europa Press

El último patrimonio público de Pablo Echenique: 2 viviendas, inversiones en criptomonedas y 58 € en acciones empresariales

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Pablo Echenique sumó una segunda vivienda en Madrid a su patrimonio por un valor de tasación de 165.448 euros, para la que suscribió una hipoteca por casi el 98% del importe. Sus ahorros en cuentas bancarias aumentaron de casi 45.000 euros en 2019 a más de 83.600 euros en septiembre de 2021. La declaración reflejó 19.424 criptomonedas Theta Fuel valoradas en 5.575 euros y unos beneficios de 5.890 euros netos por la venta de este tipo de activos digitales. Mantuvo 58 euros en acciones de la empresa Plebiotic SL y 3.569 euros en concepto de prestación por la Ley de Dependencia.

Dos viviendas en propiedad, más de 83.000 euros en depósitos bancarios y miles de euros obtenidos con la venta de criptomonedas.

Ese era el patrimonio que Pablo Echenique reflejaba en su última declaración de bienes y rentas presentada en el Congreso de los Diputados, el 3 de septiembre de 2021.

El documento permite observar los cambios experimentados por sus cuentas desde el inicio de la XIV legislatura, a finales de 2019, con una nueva adquisición inmobiliaria, un aumento de sus ahorros y movimientos en sus inversiones.

Su segunda vivienda, en Madrid

El cambio más significativo de su patrimonio fue la compra de un segundo inmueble. Echenique adquirió una vivienda en Madrid el 2 de septiembre de 2021, apenas un día antes de presentar su declaración, con un valor de tasación de 165.448 euros.

Esta propiedad se sumaba al piso que ya tenía en Zaragoza desde julio de 2010, cuya última tasación declarada ascendía a 121.146 euros.

Para financiar la nueva adquisición, el entonces diputado de Podemos suscribió ese mismo día un préstamo hipotecario con Caja Laboral Kutxa por importe de 162.000 euros. La cantidad equivalía aproximadamente al 98% del valor de tasación de la vivienda madrileña.

A esta deuda se añadían los 51.508,78 euros que todavía tenía pendientes de devolver de la hipoteca que había contratado con el Banco Santander en 2010 para comprar su inmueble de Zaragoza.

Ahorros y criptomonedas

La declaración también refleja un importante incremento de sus ahorros. En noviembre de 2019, Echenique había comunicado al Congreso que disponía de 44.859,60 euros en sus cuentas corrientes y de ahorro.

Menos de dos años después, en septiembre de 2021, sus depósitos bancarios ascendían a 83.639,23 euros, prácticamente el doble.

También había cambiado su cartera de inversiones. Mientras que en 2019 declaraba pequeñas cantidades de Bitcoin y algunas unidades de Litecoin, en el documento de 2021 aparecían 19.424 criptomonedas Theta Fuel, valoradas entonces en 5.575 euros.

Su actividad en este mercado también le había reportado beneficios. En el ejercicio anterior a la presentación de la declaración, el exdirigente de Podemos obtuvo 5.890,06 euros netos procedentes exclusivamente de la venta de criptomonedas, según los datos comunicados a la Cámara Baja.

58 euros en participaciones

Frente a los movimientos registrados en el sector inmobiliario y en las inversiones digitales, el apartado de participaciones societarias apenas presentaba cambios.

Echenique declaraba 58 participaciones de la empresa Plebiotic SL, a las que atribuía un valor conjunto de 58 euros. Se trataba de la misma cantidad que ya figuraba en su declaración de noviembre de 2019.

La prestación por dependencia

En el apartado de rentas correspondientes al ejercicio anterior, el documento recogía 3.569,03 euros en concepto de prestación de la Ley de Dependencia por cuidados en el entorno familiar. Echenique declaraba exactamente la misma cantidad que en 2019.

Por último, la declaración reflejaba una cuota líquida de IRPF de 22.260,62 euros. En el documento presentado en noviembre de 2019, esta cantidad había sido de 14.364,60 euros, lo que supone un incremento de 7.896,02 euros entre ambas declaraciones.