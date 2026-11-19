Nerea es una joven ganadera de la provincia de Palencia que reivindica el trabajo en el campo como una opción más para la juventud. YouTube - Gaston Marotta.

Nerea, 33 años, ganadera: "En los pueblos hay mucho trabajo y no es sacrificado, me levanto a las 8 de la mañana"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Nerea, una joven de 33 años con estudios en Artes, decidió dejar la ciudad para dedicarse a cuidar 500 ovejas en la granja familiar en Palencia. Defiende que el trabajo en el campo no es sacrificado ni esclavista, pero remarca que es una labor altamente cualificada que no entiende de vacaciones. La ganadera señala que en los pueblos hay mucho empleo, aunque advierte sobre las dificultades impuestas por el clima extremo de Castilla y León. Denuncia la falta de vivienda disponible en el entorno rural para alojar a trabajadores debido al mal estado de las casas o a que solo se usan en vacaciones.

¿Quién dijo que la juventud ya no quiere vivir en los pueblos pequeños? Nerea es una joven ganadera de Vega del Río Ucieza, Palencia, que eligió seguir con la tradición familiar. Pero antes de cuidar unas 500 ovejas en su granja, llegó a acabar la carrera de Artes.

"A los jóvenes nos mandan a estudiar, pero yo no estaba muy contenta con mi situación laboral y se me ocurrió ir a trabajar con mi padre a la granja", explica la pastora en el canal de YouTube de Gaston Marotta.

"En los pueblos hay mucho trabajo", expone. Además, en su caso asegura que "no es un trabajo sacrificado ni esclavista", aunque reconoce que su jornada empieza a las 8:00 todos los días. "Aquí no entienden de vacaciones, sea verano o invierno", admite.

Pese a ello, Nerea defiende que merece la pena dar el paso. ¿Lo mejor? "Estar en el campo, al aire libre en la naturaleza y entre animales", responde la joven ganadera.

Su caso es algo particular, ya que no es usual ver a una persona tan joven trabajando en el sector primario. Prueba de ello es que tan solo 1 de cada 10 titulares de explotaciones agroganaderas en España tiene menos de 40 años, según el último Censo Agrario.

"En la ciudad hay trabajo de mala calidad que no paga la renta, en el campo hay mucho empleo", expone. Sin embargo, Nerea advierte que las labores que ella realiza no son cosa menor: "Parece que cualquiera pueda hacer esto y es un trabajo altamente cualificado".

Además, el oficio de pastor conlleva aguantar las condiciones del tiempo. En verano, calor asfixiante a pleno sol. En invierno, madrugadas a temperaturas bajo cero. Un contraste todavía más acentuado en Castilla y León.

Hace falta vivienda

Por otro lado, Nerea asegura que una de las mayores dificultades de trabajar en el entorno rural es la falta de vivienda.

A pesar de la imagen que puedan tener los pueblos que sufren del éxodo rural, la ganadera destaca que es casi imposible alojar a trabajadores contratados.

Ella misma tuvo que mudarse a Villa Sabariego de Ucieza para poder adquirir una vivienda. Y es que el pueblo de su familia, Robladillo, tan solo cuenta con 6 habitantes fijos durante todo el año.

Por ende, muchas casas están en ruinas, atrapadas en herencias sin resolver o bloqueadas por propietarios que tan solo las usan en periodo de vacaciones.