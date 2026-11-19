Naomi, 27 años: "He pedido 2 semanas en el trabajo para jugar al GTA 6. No debería importar cómo invierto mis vacaciones"

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LO ESENCIAL Las claves El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre ha provocado un incremento del 44% en las solicitudes de días libres respecto al año anterior. España se sitúa en el cuarto puesto del ranking global en aumento de peticiones de vacaciones debido al estreno del esperado videojuego de Rockstar Games. Jugadores como Naomi y Pineda han solicitado entre dos semanas y 17 días de vacaciones para dedicarlos íntegramente a jugar tras más de una década de espera. Antes de su lanzamiento oficial, la desarrolladora ya había vendido cerca de 17 millones de copias, recaudando unos 1.650 millones de dólares.

Después de más de una década de espera, el Grand Theft Auto VI ya está aquí. El ambicioso videojuego de Rockstar Games está disponible en todo el mundo a partir del 19 de noviembre.

Los niños que tantas horas dedicaron a recorrer las calles de Los Santos en el GTA V hace 13 años ahora son adultos. La expectación está por todo lo alto e incluso afecta directamente a sus días libres y vacaciones.

Según el informe Wanted: Time Off elaborado por Remote, España se sitúa en el cuarto puesto del ranking mundial que más ha visto incrementadas las vacaciones solicitadas por parte de los trabajadores.

Se estima que las solicitudes de días libres para esta jornada laboral del 19 de noviembre son un 44% superiores comparando con las cifras del jueves del año anterior.

Una de ellas es Naomi, 27 años, una agente en un contact center que ha solicitado dos semanas de vacaciones en su empresa para poder disfrutar plenamente de la experiencia de jugar al GTA VI.

Fiebre por el GTA 6

El cariño de Naomi por la saga Grand Theft Auto comenzó hace muchos años. "Durante mi adolescencia jugué muchísimo al GTA V e hice amigos que hoy en día siguen en mi vida", asegura a EL ESPAÑOL.

Más de una década después, Naomi vuelve a encontrarse con ese viejo amigo. Ese entretenimiento que tantas horas le acompañó durante su crecimiento.

Un personaje haciendo una selfie en GTA VI Rockstar Games

Y como todo viejo amigo, ha decidido tomarse tiempo en su trabajo para disfrutar del reencuentro. "Es un juego que llevo muchísimos años esperando", indica. "Quiero disfrutar como si tuviera 15 años de nuevo y revivir todo lo que sentí de adolescente".

Así, a principios de año lo tenía claro, pidió dos semanas de vacaciones y no tardó en recibir la aprobación de sus superiores. Sin embargo, otro nuevo retraso de la desarrolladora Rockstar Games acabó por cambiarle los planes.

"Cancelé esas semanas de vacaciones y las volví a pedir para la fecha nueva", recuerda. Ahora sí tenía una fecha marcada en el calendario: 19 de noviembre. "Quiero jugarlo tranquilamente sin tener que madrugar para el trabajo".

Aunque reconoce que en su empresa nunca le preguntaron el motivo de sus vacaciones, con sus compañeros el caso fue diferente. Les contó la situación y ellos mostraron su apoyo.

"Dentro de mi equipo soy la única que tiene interés por la salida del GTA VI, por lo que aunque no lo comparten, lo entendieron", indica. "Me han dicho que lo disfrute mucho".

En cualquier caso, Naomi no entiende que su decisión pueda impactar o sorprender, ella tiene claro que "cómo inviertas tus vacaciones no debería ser interés para el resto de gente".

"Si yo decido irme en mis vacaciones de viaje nadie me va a juzgar, para eso son mías", indica. "Entonces, ¿por qué sí se critica tu decisión de quedarte en casa?"

A Naomi y Pineda, de 25 años, les separan miles de kilómetros. Sin embargo, su pasión por el GTA VI es la misma. "Trabajo en un banco y pedí 17 días de vacaciones, mis jefes están enterados del tema", cuenta Pineda a EL ESPAÑOL.

El joven hondureño recuerda también con mucho cariño su infancia recorriendo las calles de Vice City.

"Soy fan de la saga desde muy pequeño, estoy muy emocionado", apunta. Incluso en su propio hogar, su hermano también ha pedido vacaciones para disfrutar del videojuego.

Naomi y Pineda son solo dos de los millones de jugadores que desde este 19 de noviembre, disfrutan del Grand Theft Auto VI. Se estima que Rockstar había vendido ya 17 millones de copias antes de su lanzamiento. Alrededor de 1.650 millones de dólares recaudados.

Con el juego ya en libertad, la fiebre por el GTA VI acaba de empezar. La espera ha terminado. Para vosotros, jugadores.