Jorleni, dueña del único bar de un pueblo de 22 habitantes: "En Madrid tenía tres trabajos y no me daba para alquilar un piso"

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LO ESENCIAL Las claves Jorleni, una madre soltera de 32 años, dejó Madrid para hacerse cargo del único bar de La Cierva, un pueblo de solo 22 habitantes. En la capital combinaba tres trabajos que no le alcanzaban para alquilar una vivienda ni le permitían pasar tiempo con su hijo. El cambio al entorno rural le ha dado estabilidad económica y ahorros clave, como la gratuidad del comedor escolar frente a los casi 180 euros que pagaba en Madrid. Su caso ejemplifica cómo la vivienda asequible, el empleo local y las ayudas municipales impulsan la repoblación en los pequeños municipios.

Jorleni, una madre soltera hondureña de 32 años, ha encontrado una oportunidad para rehacer su vida junto a su hijo. En un reportaje del canal DW Español, la hostelera relata su mudanza desde la capital hasta La Cierva, un pequeño municipio de apenas 22 vecinos.

La propietaria tomó la decisión debido a que su situación económica en Madrid resultaba insostenible. El elevado coste de vida le hizo acumular una intensa carga laboral para afrontar los gastos cotidianos: "Estaba en tres trabajos, tenía a mi hijo muy descuidado y los sueldos no daban", confiesa.

Pese a trabajar durante jornadas exhaustivas en la gran ciudad, los ingresos no le permitían acceder a una vivienda digna. Jorleni recuerda la impotencia de aquellos meses marcados por la precariedad: "Los sueldos solo daban para vivir y no me alcanzaba para alquilar un piso propio para los dos".

La oportunidad de instalarse en La Cierva surgió al asumir la gestión del único bar del pueblo. El cambio de entorno le ha permitido estabilizar sus ingresos y disfrutar de un ritmo de vida mucho más tranquilo y familiar junto a su pequeño.

Además de tener estabilidad laboral, los servicios públicos han supuesto un alivio financiero determinante para su economía familiar. La reactivación del transporte escolar por parte del ayuntamiento le permite evitar los importantes desembolsos que afrontaba anteriormente por la educación de su hijo.

El ahorro mensual en gastos escolares es especialmente significativo para una familia monoparental. Sobre este impacto económico, Jorleni destaca la diferencia respecto a su etapa previa: "En Madrid pagaba 160 o 180 euros de comedor escolar y aquí no pago nada; es una gran ayuda como madre sola".

La adaptación a la rutina rural ha sido rápida gracias a sus orígenes en su país natal: "Me siento muy bien; crecí en un ambiente como este hasta los 18 años, así que me siento como si estuviera en mi país", señala la hondureña.

Ejemplo perfecto

El testimonio de Jorleni demuestra que la repoblación rural ofrece salidas reales frente al ahogo económico de las grandes urbes. Su integración en La Cierva evidencia cómo el mantenimiento de servicios básicos permite fijar población joven y revitalizar comunidades como esta, amenazadas por la despoblación.

La experiencia de esta emprendedora subraya el impacto positivo del apoyo municipal a las familias trabajadoras. La combinación de vivienda asequible, empleo local y facilidades escolares transforma pequeños pueblos en entornos idóneos para criar a los hijos con dignidad y estabilidad.