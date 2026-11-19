Ginés, electricista autónomo: "La gente no quiere pagar 250 € por una obra, pero de un trabajo de 830 € solo me quedo 300"

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LO ESENCIAL Las claves Ginés, un electricista autónomo, visibiliza en redes sociales la realidad económica del sector tras el cobro de impuestos, cuotas y suministros. Defiende el cobro simbólico de 250 euros por redactar un presupuesto de obra nueva, descontándolo del precio final si se acepta el trabajo. Detalla su margen de beneficio: de un servicio facturado en 830 euros con IVA incluido, solo se queda con 300 euros limpios. Su testimonio reaviva el debate sobre la alta carga fiscal que sufren los profesionales independientes y la falta de valoración del trabajo cualificado.

La realidad económica de los trabajadores autónomos continúa generando un intenso debate en el mundo de las redes sociales. A través de sus perfiles, profesionales de los oficios técnicos han comenzado a desgranar con total transparencia los costes operativos que condicionan cada una de sus facturas mensuales.

Entre estos testimonios destaca el de Ginés, un electricista que comparte habitualmente sus rutinas laborales y reformas ante miles de seguidores. El instalador expone las dificultades financieras a las que se expone un trabajador independiente tras asumir el pago de tributos y suministros esenciales.

El profesional no oculta su malestar ante la resistencia de ciertos usuarios: "Pedir a un cliente 250€ por realizarle un presupuesto de todos los servicios en una obra nueva y si me quedo la obra se los descontaré... dice el amigo que es cobrarlos por la cara", relata en uno de sus vídeos.

Ginés argumenta que calcular costes, desplazarse y planificar instalaciones implica horas de trabajo cualificado que no pueden regalarse. "Cobro algo simbólico para cubrir los gastos que tengo de ir a hacer el presupuesto y si luego me lo aceptan se lo descuento del precio final", señala frente a quienes cuestionan sus tarifas.

Esta falta de comprensión se traslada de igual modo al balance final de cada encargo completado en viviendas o locales. Muchos particulares asumen que el importe íntegro que abonan acaba directamente en el bolsillo del operario, ignorando el severo impacto del IVA, las cuotas y los materiales.

Ante las dudas generadas por una de sus intervenciones más recientes, el electricista desglosó el rendimiento económico neto que puede obtener de una jornada: "Con IVA incluido, de 830 euros en mi bolsillo no se quedan más de 300", aclara de forma tajante para evidenciar el escaso margen con el que operan.

La cifra desató la reacción inmediata de antiguos autónomos que abandonaron el gremio debido a la presión fiscal: "Por eso me hice funcionario, estuve muchos años con la furgoneta y ser autónomo te fríe a impuestos", lamentaba uno de los usuarios al contrastar la incertidumbre del oficio con la estabilidad salarial.

Justicia

El debate generado en su perfil evidencia la precariedad de unos servicios donde las exigencias burocráticas y tributarias reducen la rentabilidad diaria. Las herramientas, el transporte especializado y las cotizaciones mensuales merman unos ingresos que, a ojos del consumidor medio, pueden parecer desproporcionados.

Frente al desconocimiento general, testimonios como el de Ginés buscan dignificar una profesión imprescindible. Su mensaje reivindica cobrar por el tiempo invertido en cada presupuesto y reclama que la sociedad valore el coste real de mantener activo un negocio independiente en España.