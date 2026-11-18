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Una pareja busca voluntarios en España para vivir en una finca de 5000 m² a cambio de cuidar animales y su jardín

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LO ESENCIAL Las claves Un anfitrión en El Paso (La Palma) busca un voluntario a través de Workaway para colaborar en su finca ecológica de 5.000 metros cuadrados. Las labores principales incluyen el cuidado de árboles frutales y ornamentales, además de la atención a gallinas y conejos. A cambio de las tareas, el voluntario recibe alojamiento en cabaña o tienda de campaña, junto con productos de la huerta, fruta y huevos. La estancia mínima requerida es de una semana en este entorno rural, que admite también a nómadas digitales y familias.

Vivir rodeado de naturaleza, cuidar animales y aprender a llevar una finca ecológica a cambio de alojamiento es la propuesta de un anfitrión que busca voluntarios en España.

A través de la plataforma Workaway.info, un hombre de origen belga ofrece la posibilidad de participar en un proyecto rural en una propiedad de 5.000 metros cuadrados situada cerca de El Paso, en la isla canaria de La Palma.

La oferta está dirigida a personas dispuestas a colaborar en las tareas de jardinería y cuidado de animales. En concreto, el anfitrión necesita ayuda para mantener los árboles frutales y ornamentales de la finca, además de atender a las gallinas y los conejos que viven en ella.

Se trata de una propiedad ecológica en la que también se realizan trabajos de mantenimiento y pequeñas labores domésticas. El responsable del proyecto tiene 49 años y lleva tres décadas viviendo en España, siete de ellas en La Palma.

Su intención es compartir conocimientos sobre una forma de vida más autosuficiente y vinculada a los principios de la permacultura. Para ello, ofrece a los voluntarios la oportunidad de aprender sobre agricultura ecológica, cuidado de animales y aprovechamiento de los recursos naturales.

Cabaña o tienda para alojarse

Uno de los atractivos de esta experiencia es que el anfitrión proporciona alojamiento durante la estancia.

Actualmente, dispone de dos alternativas: una tienda de campaña de grandes dimensiones, dividida en dos espacios diferenciados, uno para dormir y otro para cocinar, o una cabaña de madera equipada con baño y cocina exterior.

En el primer caso, los voluntarios cuentan con un baño seco y una ducha. El propietario también explica que tiene previsto habilitar próximamente una cocina comunitaria mejor equipada para quienes participen en el proyecto.

Además del alojamiento, la experiencia incluye productos de la huerta, fruta de los árboles de la propiedad y huevos de las gallinas. Una vez al mes, también se organiza un almuerzo comunitario con animales de granja.

La finca se encuentra en el corazón de La Palma, rodeada de pinares y paisajes volcánicos, con pocos vecinos en los alrededores. Su ubicación permite combinar las tareas del campo con actividades al aire libre, gracias a los numerosos senderos que recorren la zona.

Pese a su entorno rural, la propiedad mantiene buenas conexiones con los núcleos cercanos. Está a unos cinco minutos en autobús del centro urbano de El Paso y a aproximadamente 20 minutos de la costa.

La parada de transporte público se encuentra a diez minutos caminando.

El anfitrión puede recibir a un único voluntario y establece una estancia mínima de una semana. También admite familias y nómadas digitales, aunque advierte de que el acceso a internet es limitado en algunos aspectos.