Pablo Bustinduy (Frente Amplio): "Las herencias que superen los 10 millones de euros irán a servicios públicos"

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LO ESENCIAL Las claves El Frente Amplio propone limitar a 10 millones de euros el máximo que una persona puede heredar en España. La medida establece un gravamen del 100% sobre el excedente que supere los 10 millones para destinarlo a los servicios públicos. La propuesta se articularía en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, eliminando además las bonificaciones autonómicas actuales. El programa electoral también plantea un tipo marginal del 75% para herencias entre 5 y 10 millones y reducir tributos a las menores de 120.000 euros.

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha defendido este lunes limitar a un máximo de 10 millones de euros las herencias que pueda recibir cada persona en España.

"Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida", ha afirmado durante la presentación del programa electoral de la coalición para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La propuesta contempla aplicar un gravamen del 100% sobre la parte de la herencia que supere los 10 millones de euros, de manera que ese excedente pase a las arcas públicas.

La reforma se articularía a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y también tendría en cuenta las donaciones recibidas en vida.

Además, el Frente Amplio plantea eliminar las bonificaciones autonómicas que actualmente se aplican a este tributo.

"A partir de 10 millones de euros, el dinero va a ir a los servicios públicos, que son el patrimonio de todos los demás", ha explicado Bustinduy, que ha defendido la iniciativa como una herramienta para combatir la desigualdad y evitar que las grandes fortunas se transmitan de generación en generación.

El ministro ha insistido en que el objetivo de la medida es establecer un límite a la acumulación de riqueza que puede recibirse por nacimiento. "El principio detrás de esta medida es muy claro: no se puede nacer con más dinero del que se puede ganar en toda una vida trabajando", ha señalado.

En este sentido, Bustinduy ha cuestionado que la derecha reivindique habitualmente la meritocracia y la cultura del esfuerzo mientras, a su juicio, no cuestiona las ventajas económicas que supone nacer en una familia adinerada.

"Bastante ventaja es ya nacer rico. Bastante ventaja en la carrera de la vida ya es nacer con 10 millones de euros", ha afirmado antes de dirigirse directamente a las formaciones conservadoras.

"Yo quiero interpelar hoy directamente a la derecha, que siempre ha hecho de la meritocracia, de la cultura del esfuerzo, uno de los ejes discursivos", ha añadido.

A continuación, ha lanzado dos preguntas para defender su propuesta: "¿Qué mérito hay en nacer en una familia rica? ¿Qué apellido vale 10 millones de euros?".

La iniciativa forma parte del programa electoral presentado este lunes por el Frente Amplio, que incluye más de un millar de medidas.

La coalición plantea también establecer un tipo marginal del 75% para el tramo de las herencias situado entre los cinco y los diez millones de euros, así como reducir la tributación de los patrimonios heredados inferiores a 120.000 euros.

La formación de Ada Colau enmarca esta reforma en su estrategia de redistribución de la riqueza y asegura que los ingresos adicionales permitirían reforzar las políticas sociales, especialmente las destinadas a vivienda.