El actor Luis Zahera , posa en la premiere de la película ‘El buen patrón’, en los Cines Callao. Europa Press

Luis Zahera, 60 años, sobre su pasado como albañil: "Trabajé pintando y demoliendo casas en Nueva York, hice de todo"

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LO ESENCIAL Las claves Luis Zahera emigró a Nueva York entre 1990 y 1991, a los 24 años, donde trabajó como pintor, peón de obra y guardarropa en un restaurante de lujo. Durante su etapa en Estados Unidos participó en la demolición de la planta 64 de Colgate en una de las Torres Gemelas del World Trade Center. A su regreso a Galicia se asentó en la actuación, ganando popularidad en series de televisión y consagrándose en el cine español con reconocimientos como el Goya.

Luis Zahera es uno de los actores más reconocidos del cine español, pero antes tuvo que ganarse la vida en otros sectores. A sus 60 años, el intérprete recuerda una etapa de su juventud en la que emigró a Estados Unidos y desempeñó distintos oficios, entre ellos, trabajó como pintor y peón de obra en una empresa de demoliciones.

El actor, nacido en Santiago de Compostela, se marchó a Nueva York entre 1990 y 1991. Tenía entonces unos 24 años y buscaba ganar confianza, aprender inglés y ahorrar dinero. Sin embargo, su estancia terminó convirtiéndose en una experiencia laboral muy diferente a la que había imaginado.

Durante aquel periodo trabajó en el guardarropa de un restaurante de lujo, pintó casas y participó en trabajos de demolición: "En Nueva York me tocó hacer de todo, pero nunca tuve miedo al trabajo. Lo que tocaba, se hacía", recordó en una entrevista en EL PAÍS en 2023.

Una de las experiencias más sorprendentes de aquella etapa tuvo lugar en el World Trade Center. Zahera formó parte de un equipo de trabajadores de una empresa portuguesa que recibió el encargo de desmontar una planta ocupada por Colgate en una de las Torres Gemelas.

"Nos contrataron para la planta 64 de Colgate y nos cargamos toda la planta. Estuvimos como un mes", explicó el actor. Dicho trabajo se desarrolló alrededor de 1990, una década antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Luis Zahera es uno de los protagonistas de 'Colisión', disponible en Netflix desde el 30 de octubre Manuel Fernández-Valdés - Netflix

Zahera ya había contado esta anécdota en septiembre de 2024, cuando acudió junto a José Coronado al programa Babylon Show. En aquella intervención habló de su experiencia en Nueva York y de los empleos que había desempeñado antes de consolidarse como intérprete en España y alcanzar el reconocimiento nacional.

Aquella etapa en Nueva York le permitió conocer de primera mano algunos de los trabajos más duros del sector de la construcción. El gallego tuvo que adaptarse a distintas tareas y condiciones laborales mientras intentaba abrirse camino lejos de su tierra natal, antes de regresar a España y retomar su carrera como actor.

Ganó un Goya

La experiencia estadounidense no lo apartó de su vocación artística. Zahera había descubierto su pasión por la interpretación a los 16 años, cuando su hermana lo llevó por primera vez al teatro. Sin embargo, el miedo a presentarse a los castings retrasó durante un tiempo sus aspiraciones profesionales.

A su regreso a Galicia retomó la interpretación y comenzó a trabajar en producciones teatrales y televisivas. Su participación en series como Mareas vivas o Entrevías le permitió ganar popularidad antes de dar el salto definitivo al cine y convertirse en un rostro reconocido del audiovisual español.