Juan Carlos Monedero, 62 años: "En la España de Franco, las familias metían sus ahorros en la vivienda; daba seguridad"

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LO ESENCIAL Las claves Juan Carlos Monedero analiza la evolución del mercado inmobiliario en su canal de YouTube, destacando que en la España de Franco la vivienda era la principal forma de ahorro familiar por falta de Estado social. El cofundador de Podemos denuncia la concentración de inmuebles: los hogares propietarios han bajado del 79 % al 64 %, mientras que los grandes propietarios (de 6 a 10 viviendas) aumentaron un 51,6 % entre 2008 y 2025. Critica el impacto de los alquileres turísticos y de temporada en los precios del alquiler y señala las dificultades económicas para acceder a una casa, afectando especialmente a los jóvenes que se emancipan hacia los 30 años. El análisis coincide con su situación personal tras haber sido suspendido durante un año de empleo y sueldo por la Universidad Complutense por una falta muy grave de acoso sexista.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España. El encarecimiento de los alquileres, las dificultades para acceder a una hipoteca y la concentración de inmuebles en manos de grandes propietarios han reabierto el debate sobre el modelo residencial del país.

Una cuestión sobre la que ha reflexionado Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, que ha puesto el foco en las diferencias entre la España de la dictadura franquista y la actual en su programa Mapas Perdidos de su canal de YouTube, Comiendo Tierra.

"En la España de Franco no había Estado social y las familias metían los ahorros en la vivienda como algo que les daba seguridad", explica analizando la evolución del mercado inmobiliario y sus consecuencias para las clases medias y trabajadoras.

Monedero sostiene que durante décadas la compra de una casa fue una de las principales vías de ahorro de los hogares españoles. Una tendencia que se consolidó especialmente durante el desarrollismo franquista, cuando la construcción residencial experimentó un importante crecimiento.

Según los Anuarios Estadísticos de España y los Censos de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 1960 y 1981, el número de viviendas familiares pasó de 7,7 a 14,7 millones, mientras que la propiedad fue ganando terreno frente al alquiler.

Este modelo estuvo acompañado por una política que buscaba convertir a los españoles en propietarios. De hecho, a finales de los años cincuenta, el ministro de Vivienda de la dictadura, José Luis Arrese, popularizó la frase: "No queremos una España de proletarios sino de propietarios".

Así, Monedero relaciona dicha idea con la intención de reducir la conflictividad social. Sin embargo, considera que la crisis inmobiliaria de 2008 cambió radicalmente ese escenario.

El problema de la vivienda

Según recuerda, los hogares que han podido adquirir una vivienda han pasado del 79 % al 64 % en España. Además, denuncia que el crecimiento del patrimonio inmobiliario se ha concentrado cada vez más en quienes ya poseen varios inmuebles.

En este sentido, señala que entre 2008 y 2025 los propietarios con una sola vivienda perdieron 3,7 puntos de peso, mientras que aquellos con entre seis y diez inmuebles aumentaron un 51,6 %.

Para el politólogo, esta evolución demuestra que hay personas que están obteniendo importantes beneficios mientras otras tienen dificultades para encontrar un domicilio asequible.

El fundador de Podemos también critica que parte de las clases medias haya endurecido su posición frente a los inquilinos y quienes necesitan acceder a una casa.

A su juicio, el auge de los alquileres turísticos y de temporada ha contribuido a desplazar a las familias que buscan una residencia habitual.

"Si ganas 1.500 euros no puedes gastarte 1.000 euros en la vivienda porque no te da", advierte. Una situación que afecta especialmente a los jóvenes que abandonan el hogar familiar en torno a los 30 años.

A pesar de ser cofundador de Podemos y una de las caras principales del partido, Juan Carlos Monedero ha quedado apartado de la política y la docencia después de denuncias de violencia sexual y varias investigaciones.

Si bien él niega las acusaciones, lo atribuye a una campaña de "denuncias falsas" y ha recurrido las resoluciones, en junio de este año la Universidad Complutense de Madrid le impuso un año de suspensión de empleo y funciones por una falta muy grave de acoso sexista hacia alumnas.