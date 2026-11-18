El Real Madrid C.F. y PreZero Iberia sellan una alianza para implantar un nuevo modelo de gestión de residuos en el Bernabéu y la Ciudad Deportiva Real Madrid.

Emilio Butragueño, sobre el nuevo socio del Real Madrid: "Compartimos con ellos valores como el liderazgo y la superación"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Real Madrid C.F. y PreZero Iberia firman un acuerdo estratégico que convierte a la compañía de servicios medioambientales en Patrocinador Oficial del estadio Santiago Bernabéu. PreZero asumirá la gestión integral de residuos tanto en los eventos del Bernabéu como en la Ciudad Deportiva, buscando transformar los residuos en recursos dentro de un modelo de economía circular. El plan incluye la ampliación de la recogida selectiva, la monitorización mediante datos y la formación a empleados, comercios y locales de restauración. Emilio Butragueño y los ejecutivos de PreZero destacan los valores compartidos entre ambas entidades, como el liderazgo, la innovación, la excelencia y la superación.

Cuando las luces del Bernabéu se encienden en un día de partido o cuando sus puertas se abren para acoger uno de los espectáculos que llena su calendario, la atención de los asistentes se centra en lo que ocurre bajo su cubierta.

Sin embargo, detrás de cada gol y cada experiencia, se libra un hito silencioso, pero fundamental: la gestión de los recursos que genera el recinto.

En el deporte de élite, la excelencia no se improvisa; se entrena, se mide y se ejecuta. Bajo esa premisa, nace la alianza estratégica en el Real Madrid C.F. y PreZero Iberia, un acuerdo que convierte a la compañía de servicios medioambientales en Patrocinador Oficial del Bernabéu.

De residuo a recurso

El estadio ya no es solo un icono arquitectónico del centro madrileño; es un ecosistema vivo que opera de forma ininterrumpida durante todo el año.

Por ello, gestionar la huella ambiental de un espacio de estas dimensiones exige ir mucho más allá de los métodos tradicionales. Ahora, será PreZero la empresa encargada de coordinar la gestión integral de residuos en todos los eventos celebrados en el estadio y en la Ciudad Deportiva Real Madrid.

El objetivo es transformar los residuos en recursos útiles que regresen al ciclo productivo. Para lograrlo, el acuerdo despliega una hoja de ruta basada en tres pilares:

Ampliación de la recogida selectiva : Se implantarán nuevas soluciones y se ampliará la separación de fracciones de residuos tanto en el estadio como en la Ciudad Deportiva.

: Se implantarán nuevas soluciones y se ampliará la separación de fracciones de residuos tanto en el estadio como en la Ciudad Deportiva. Inteligencia de datos y trazabilidad: Mediante herramientas avanzadas de análisis de datos, se monitorizarán los indicadores de generación y gestión de residuos en los distintos espacios del complejo. Este sistema permite afinar la clasificación, detectar áreas de mejora y minimizar el impacto ambiental con precisión quirúrgica.

Formación en toda la cadena de valor: Próximamente se pondrán en marcha programas de capacitación dirigidos a los empleados del club, como al personal de los locales comerciales y de restauración de ambas instituciones.

Como señala Wolf Tiedemann, CEO de PreZero Internacional, “en el deporte de alta competición, igual que en el ámbito empresarial, las intenciones no ganan títulos: lo hace la ejecución”.

“Por eso nos enorgullece contribuir a desarrollar junto al club las soluciones necesarias para convertir los residuos en recursos y mantenerlos dentro del ciclo productivo”, añade.

Un club referente mundial

Si algo define al Real Madrid es su capacidad de influencia global. Reconocido con el Premio Reputation D’Or de la Asociación Mundial del Deporte (WSA) como el club con mejor reputación del mundo y adherido sin reservas al Pacto Mundial de Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el club asume que su liderazgo trasciende lo deportivo.

En este contexto, la sostenibilidad se ha convertido en una de sus prioridades.

Pero para lograr ser un club referente en economía circular, la colaboración de los cientos de miles de visitantes que pasan cada año por las instalaciones será determinante.

Es por eso que la alianza contempla un plan de sensibilización ciudadana.

Porque, tal y como afirma Gonzalo Cañete, CEO de PreZero Iberia, “el éxito en el cuidado de nuestro medioambiente se basa, fundamentalmente, en el trabajo en equipo”.

La empresa desarrollará contenidos educativos y experiencias interactivas en el área de partners del Bernabéu.

A través de propuestas didácticas y visuales, los visitantes podrán descubrir de primera mano cómo la innovación aplicada a la gestión de residuos permite dar una segunda vida a los materiales que consumen durante su visita.

Gonzalo Cañete y Emilio Butragueño en la firma del acuerdo. Cedida.

Un legado duradero

La sintonía entre ambas entidades responde a una visión común sobre el liderazgo y la responsabilidad corporativa.

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid C.F., resume el espíritu del acuerdo destacando los puntos de encuentro entre ambas organizaciones: “PreZero es una empresa líder en su sector. Compartimos con ellos muchos valores: el liderazgo, el afán de superación, la búsqueda de la excelencia, la innovación. Estamos muy ilusionados con este acuerdo”.

La modernización ecoeficiente del Bernabéu y la gestión ambiental ejemplar de la Ciudad Real Madrid ya habían situado al club a la vanguardia de las infraestructuras sostenibles.

Ahora, con la incorporación de PreZero el recinto madrileño da un paso decisivo para que cada evento sea sinónimo de espectáculo, vanguardia y respeto por el entorno.

"Emilio Butragueño, sobre el nuevo socio del Real Madrid: "Compartimos con ellos muchos valores como el liderazgo y el afán de superación" es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con PreZero.