El abogado Alberto Sánchez expone que si no renuncias a una herencia a los 30 días de la notificación, la aceptas automáticamente. Imagen cedida.

Alberto, 31 años, abogado: "Si renuncias a una herencia por sus deudas, puedes cobrar el seguro de vida igualmente"

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LO ESENCIAL Las claves El abogado Alberto Sánchez aclara que el seguro de vida no forma parte de la herencia, por lo que el beneficiario puede cobrarlo aunque renuncie a los bienes y deudas del fallecido. Al aceptar una herencia de forma simple, el heredero responde con su propio patrimonio, como su sueldo, ahorros y vivienda, ante las deudas del difunto. La aceptación a beneficio de inventario ante notario permite blindar los bienes personales y pagar las deudas únicamente con el patrimonio heredado. No responder a un requerimiento notarial en un plazo de 30 días naturales equivale legalmente a aceptar la herencia con todas sus deudas.

Una herencia no siempre conlleva ganancias. Cuando heredas, también adoptas las deudas de la persona fallecida. No importa si es una hipoteca, un préstamo o un pago pendiente con Hacienda, la herencia puede venir con una ingrata sorpresa.

"La mayoría la acepta sin darse cuenta", explica el abogado Alberto Sánchez. En declaraciones a EL ESPAÑOL, el jurista alerta de que la persona que hereda responde con su propio patrimonio: su sueldo, casa e incluso ahorros.

Sin embargo, desvela que hay una fórmula que no es muy conocida. Y es que un seguro de vida no forma parte de ninguna herencia. "Por tanto, el beneficiario puede cobrarlo aunque renuncie a heredar", expone Sánchez.

Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se puede renunciar o limitar el riesgo cuando recibimos una herencia? Sánchez destaca una fórmula conocida como aceptación a beneficio de inventario.

Esta se hace ante notario y limita la responsabilidad del que hereda al patrimonio que recibe. Es decir, que blinda sus propios bienes y ahorros de las deudas que pueda heredar.

Por tanto, en caso de cobros pendientes, los acreedores tan solo podrán servirse de la herencia que haya dejado el fallecido.

En esta línea Sánchez también expone los errores más habituales que se cometen cuando se acepta una herencia.

Errores comunes con herencias

"El primer error es aceptarla sin saberlo, por ejemplo vendiendo un bien de la herencia", advierte. "Eso ya cuenta como aceptación", añade.

El segundo fallo es "ignorar un requerimiento del notario". ¿Por qué? "Porque si no contestas en 30 días naturales, la ley entiende que has aceptado la herencia, incluidas las deudas", responde el abogado del bufete Sánchez Márquez.

No obstante, sí existe una posibilidad para obtener ingresos sin responder por las deudas. "Es un matiz que suele sorprender", expresa.

Y es que si el difunto tenía un seguro de vida, este no forma parte de la herencia y, por ello, el beneficiario puede percibirlo aunque no herede.

¿Quién hereda y quién no?

Existe mucha confusión sobre cómo se reparte legalmente una herencia. ¿Quién tiene derecho a percibir una parte y qué se puede dejar en el testamento?

En España, el Código Civil reparte todas las herencias en tres bloques:

La parte legítima : La que le pertenece obligatoriamente y a partes iguales a los herederos forzosos .

: La que le pertenece obligatoriamente y a partes iguales a los . La mejora : La parte que también va a descendientes, pero que permite al fallecido beneficiar a un hijo o nieto sobre el resto.

: La parte que también va a descendientes, pero que permite al fallecido beneficiar a un hijo o nieto sobre el resto. La parte de libre disposición: La que se entrega libremente a quien se desee mediante testamento.

Sobre los herederos forzosos, la ley reserva este blindaje a los hijos y descendientes. En caso de no tener hijos o nietos, el derecho se transfiere a sus padres o ascendientes. Además, el cónyuge viudo tiene garantizado legalmente el usufructo de una parte.