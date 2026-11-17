Ya está en marcha el ‘Festival de descuentos’ de Miravia, con oportunidades irrepetibles en categorías como belleza y cuidado personal.

Llega a España el festival de descuentos de la tienda online que no espera al Black Friday: hasta el 3 de diciembre y rebajas de hasta el 60%

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LO ESENCIAL Las claves Miravia celebra su 'Festival de descuentos' del 1 de noviembre al 3 de diciembre, adelantándose al Black Friday con rebajas de hasta el 60%. La campaña incluye gastos de envío gratuitos desde 0 € el 18 de noviembre para todos los productos gestionados por la plataforma. Destacan grandes ofertas en artículos de belleza y cuidado personal de marcas como L'Oréal Paris, Maybelline y Oral-B. La plataforma unifica el 11.11, el Black Friday y el Cyber Monday en un único periodo promocional que incluye la iniciativa 'Icónico del día'.

Noviembre se ha convertido en uno de los meses clave para quienes buscan buenas oportunidades de compra. Con la vista puesta en el Black Friday y las próximas Navidades, Miravia celebra este mes su ‘Festival de descuentos’.

La campaña reúne algunas de las principales citas comerciales del año (como el 11.11 y Black Friday) y permite encontrar productos de marcas reconocidas a buenos precios, tanto para quienes quieren darse un capricho como para quienes prefieren organizar con antelación sus compras navideñas.

La iniciativa, que se prolonga desde el 1 de noviembre al 3 de diciembre, ofrece descuentos de hasta el 60% en una selección de artículos de diferentes categorías.

Festival de descuentos en Miravia Miravia

Entre las categorías protagonistas están la belleza y el cuidado personal, con grandes ofertas en firmas como L'Oréal Paris y Oral-B.

Además, el 18 de noviembre, Miravia ofrecerá gastos de envío gratuitos desde 0 € durante todo el día en todos los productos gestionados y entregados por Miravia.

Las mejores ofertas en belleza

Los productos de belleza y cuidado personal son una de las opciones habituales cuando llega el momento de buscar un regalo práctico o renovar algunos imprescindibles del día a día.

Desde cosmética y tratamientos faciales hasta soluciones para la higiene bucodental, existen alternativas para diferentes necesidades y presupuestos. En Miravia se pueden encontrar marcas reconocidas como L'Oréal Paris y Oral-B.

Una combinación que permite encontrar opciones tanto para uso personal como para sorprender a familiares y amigos durante las próximas fiestas.

Entre las propuestas de cosmética facial destaca el Revitalift Filler con Ácido Hialurónico de L’Oréal Paris, un tratamiento que ayuda a rellenar, hidratar e iluminar la piel. Durante el Festival de descuentos está disponible por 31,42 euros, frente a los 37,65 euros de su precio anterior.

Revitalift Filler con Ácido Hialurónico de L’Oréal Paris. Cedida

Para quienes buscan una opción de maquillaje, Maybelline New York incorpora a la selección su Calendario de Adviento 2026, con 12 días de maquillaje, una propuesta para descubrir diferentes productos de la marca durante los días previos a Navidad. Puede encontrarse por 34,43 euros, frente a los 60 euros de su precio anterior.

Calendario de Adviento 2026 de Maybelline New York. Cedida

En cuidado bucodental, destaca el cepillo eléctrico Oral-B iO 2, que cuenta con tres modos de cepillado, sensor de presión y temporizador. Incluye un cabezal, un estuche de viaje y un portarrepuestos. Está disponible por 37,99 euros, frente a los 79,95 euros de su precio anterior.

Cepillo eléctrico Oral-B iO 2. Cedida

Aprovechar la campaña de noviembre puede ser una forma de adelantar los regalos de Navidad sin dejar todas las compras para diciembre, cuando aumenta la demanda y es posible que algunos productos se agoten.

Un mes de descuentos

Miravia combina varios de los principales acontecimientos comerciales de noviembre en una única campaña. Su primera gran cita fue el 11.11, aunque las promociones continuarán disponibles hasta el 18 de noviembre.

A partir del día 19 comienza el periodo de Black Friday, que se prolongará hasta el 3 de diciembre e incluirá también el Cyber Monday.

Durante estas semanas, los consumidores pueden acceder a descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados de distintas categorías.

La campaña incorpora también la iniciativa ‘Icónico del día’, que destaca un producto diferente cada jornada para dar visibilidad a artículos seleccionados y ofrecer nuevas oportunidades de compra.

Con el calendario navideño cada vez más cerca, noviembre se presenta como una buena ocasión para comparar opciones, descubrir novedades y anticipar algunas compras.

El ‘Festival de descuentos’ de Miravia concentrará estas oportunidades hasta el 3 de diciembre, con promociones que se renuevan a lo largo de la campaña.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Miravia.