Gabriel Rufián, 44 años, sobre la vivienda: "Si el precio del pan hubiera subido igual, hoy en día llegaría a costar hasta 13 euros"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián critica la subida del precio de la vivienda comparándolo con la cesta de la compra, señalando que si el pan hubiera aumentado igual costaría 13 euros. El portavoz de ERC propone la fórmula "una familia, una casa" y exige elevar fuertemente los impuestos a quienes acumulen propiedades con fines especulativos. Denuncia que la vivienda funciona como activo para fondos buitre y advierte del impacto de los pisos turísticos en los barrios populares. Exige al Gobierno aplicar límites vinculantes a los precios de los alquileres en todas las zonas tensionadas de España para frenar la emergencia habitacional.

Gabriel Rufián aprovecha cada oportunidad para denunciar las injusticias sociales que rodean a España. Durante su aparición televisiva en laSexta, subrayó la dificultad de acceso a un techo digno como el mayor factor de empobrecimiento material que padecen las familias trabajadoras.

El portavoz de Esquerra Republicana recurrió, de nuevo, a una llamativa analogía con los alimentos de la cesta de la compra para dimensionar el encarecimiento acumulado del mercado residencial. Una fórmula empleada en mítines e incluso en el Congreso para ilustrar la gravedad de la situación habitacional.

El parlamentario argumentó que ningún artículo de primera necesidad toleraría semejante escalada de precios sin la intervención inmediata de las autoridades. Bajo su criterio, normalizar que el alquiler consuma más de la mitad del sueldo medio favorece el empobrecimiento que frustra a las nuevas generaciones.

El dirigente aprovechó la entrevista para plantear una drástica fórmula frente al negocio inmobiliario: "Una familia, una casa; y quien quiera tener más propiedades para hacerse rico, que pague un auténtico infierno de impuestos". Una propuesta fiscal diseñada para desincentivar la especulación con el mercado inmobiliario.

Para Rufián, la vivienda ha dejado de cumplir su función social para operar como un activo financiero en manos de grandes fondos buitre. Esta dinámica desvirtúa un derecho constitucional y desprotege a los inquilinos ante revisiones abusivas y subidas continuadas de los arrendamientos mensuales.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Europa Press.

Asimismo, alertó sobre el impacto que la proliferación de pisos turísticos y alquileres de temporada genera en los barrios populares. Según denunció, estas modalidades permiten sortear las regulaciones vigentes, expulsando a los vecinos de sus barrios ante la imposibilidad de competir con inversores.

El diputado criticó la falta de ambición de la actual normativa estatal, reprochando al Ejecutivo central no aplicar medidas en todo el país: "No podemos fiar una emergencia habitacional a la buena voluntad de los rentistas; necesitamos límites vinculantes de precios en todas las zonas tensionadas", reclamó tajante.

Más que un deber político

Las palabras de Rufián redoblan la presión sobre el ala socialista del Gobierno en plena negociación parlamentaria. Para la formación republicana, frenar la escalada de las rentas y castigar la multipropiedad especulativa son exigencias prioritarias para sostener la estabilidad de la mayoría legislativa en el Congreso.

El portavoz de ERC concluyó advirtiendo de que la crisis de la vivienda representa una fractura generacional que amenaza con desestabilizar la convivencia democrática. Para el dirigente, proteger el salario frente a la usura inmobiliaria constituye la batalla política inaplazable para asegurar un horizonte de vida digno.