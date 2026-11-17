Viajeros que no pueden coger su tren en Atocha durante la huelga del 10 de noviembre. Juan Carlos Lucas / ZUMA Press Wir / DPA

Confirmado: si un trabajador no cumple los servicios mínimos se enfrenta a sanciones como un despido procedente

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LO ESENCIAL Las claves El incumplimiento del turno en servicios mínimos se considera una falta laboral grave que permite a la empresa aplicar sanciones disciplinarias, como amonestaciones o suspensión de empleo y sueldo. En los casos más severos de incumplimiento voluntario y consciente, el trabajador se enfrenta a un despido disciplinario sin derecho a indemnización ni a prestación por desempleo. Para que la sanción sea legalmente válida, la designación de los servicios mínimos debe ser notificada de forma individual al empleado y estar respaldada por una resolución administrativa oficial. A las medidas disciplinarias se suma el descuento en la nómina del empleado del importe proporcional al tiempo no trabajado durante la jornada de huelga.

Tras el accidente en la alta velocidad ocurrido en la localidad toledana de Urda, los sindicatos ferroviarios convocaron una serie de jornadas de huelga (entre otros días, 10 y 17 de noviembre) que están teniendo un hecho en común: el incumplimiento de los servicios mínimos fijados.

Más allá de las molestias que supone para los usuarios, que tienen que buscar medios alternativos para por ejemplo ir a su puesto de trabajo o al médico, ¿Qué consecuencias puede tener para aquellos trabajadores que no cumplen con los servicios mínimos?

Para empezar, se trata de un incumplimiento laboral grave. Por lo tanto, se enfrenta a medidas disciplinarias por parte de la empresa.

Medidas disciplinarias

Esas medidas disciplinarias a las que se enfrentan los trabajadores por no cumplir los servicios mínimos pueden ser de diferente calado. Así, pueden verse amonestados o verse suspendidos de empleo y sueldo.

Pero también puede acarrear un despido disciplinario. Es decir, sin derecho a indemnización ni prestación por desempleo.

Además, y junto a la sanción disciplinaria, a esos empleados se les descontará de la nómina la parte proporcional al tiempo que no han desarrollado sus funciones.

Llegados a este punto, conviene recordar que, para que la sanción sea válida a efectos legales, la notificación al trabajador debe cumplir dos puntos.

El primero, que esa designación debe haber sido notificada al trabajador de forma individual. Y, el segundo, que debe estar amparada por una resolución administrativa oficial.

¿Qué quiere decir esto último? Que la empresa no es la encargada de imponer los servicios mínimos de forma unilateral. “La decisión corresponde a la autoridad gubernativa competente”, apunta Gemma Reinón, abogada y socia de Català Reinón Abogados en su página web.

Servicios mínimos

Como indican en el despacho de abogados, “los servicios mínimos permiten compatibilizar el derecho de huelga con otros derechos y bienes constitucionales cuando la movilización afecta a servicios esenciales”.

Y se pueden aplicar, entre otros ámbitos, en el transporte, la sanidad o la seguridad, por ejemplo.

“Su finalidad no es asegurar el funcionamiento ordinario de la empresa ni evitar cualquier molestia al usuario. Debe mantenerse únicamente la actividad indispensable para proteger los derechos afectados”, matiza Gemma Reinón.

Y añade: “El establecimiento de servicios mínimos limita un derecho fundamental y, por ello, debe estar motivado y resultar proporcionado”.

Como ya se ha dicho, la empresa no puede fijarlos, sino que es la autoridad gubernativa competente. Esta debe valorar una serie de puntos como la naturaleza del servicio, duración, personas afectadas, periodo, riesgos, necesidades indispensables y derechos en conflicto.

“Una vez fijado el porcentaje, debe distinguirse entre la resolución administrativa y la organización práctica de turnos, puestos y personas”, indica la abogada.

Designación

Llegados a este punto, conviene recordar cómo debe designarse a los trabajadores . Estos deben conocer con claridad quién está designado, qué día, qué horario, qué puesto, qué funciones, qué resolución la ampara y cómo se notificó.

“Para sancionar un incumplimiento debe probarse que el trabajador conocía personalmente la obligación. Una comunicación genérica al comité o un listado colocado en un lugar poco accesible puede resultar insuficiente si no se acredita su recepción”, matiza la socia de Català Reinón Abogados.

¿Cuándo puede sancionarse su incumplimiento? “El incumplimiento consciente y voluntario de unos servicios mínimos válidamente fijados, individualmente asignados y correctamente comunicados puede ser sancionable”, afirma Gemma Reinón.

Eso sí, para llegar a la situación de un despido procedente deberán acreditarse una serie de puntos: designación válida, conocimiento personal, orden clara, incumplimiento voluntario, ausencia de justificación y gravedad suficiente.

“No es lo mismo no acudir deliberadamente, no haber recibido la designación, encontrarse de baja, cumplir un protocolo que ralentiza el servicio, sufrir falta de medios y recibir órdenes contradictorias”, matiza la abogada.

Y concluye: “También debe valorarse la teoría gradualista. Una incidencia aislada no merece necesariamente la sanción máxima, especialmente cuando no existe daño grave ni antecedentes”.