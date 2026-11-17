La candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante el acto central de campaña de CHA-Frente Amplio Aragón, en el Centro Cívico Tío Jorge, a 15 de noviembre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Ramón Comet Europa Press

Ada Colau, 52 años: "Al rico le vamos a subir los impuestos para darle al trabajador lo que le quitamos a los millonarios"

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LO ESENCIAL Las claves Ada Colau, candidata de Frente Amplio, propone subir los impuestos a las rentas más altas y a los 33 milmillonarios de España para financiar sanidad, educación pública y pensiones. La exalcaldesa de Barcelona critica duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por haber fallado en materia de vivienda tras dos legislaturas sin lograr cambios sustanciales. Colau defiende medidas drásticas como la expropiación de pisos vacíos, multas a fondos de inversión y la intervención de los precios de alquiler y compra para la primera vivienda. La política confía en dar la sorpresa en las elecciones generales del 29 de noviembre reivindicando su credibilidad tras 20 años de activismo social y su paso por la alcaldía.

Antes de ser la candidata de Frente Amplio, Ada Colau cosechó una trayectoria de 20 años de activismo y "luchando por el derecho a la vivienda", declaró en una entrevista con laSexta Xplica.

La exalcaldesa de Barcelona aprovechó la oportunidad para recalcar que, en el caso de conseguir el apoyo parlamentario, "no hay que hacer lo mismo", lanzando una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez.

También, Colau presumió de que su partido tiene "cero casos de corrupción" y "tolerancia cero a la corrupción" y llamó a que se "suba la exigencia al Partido Socialista y a Pedro Sánchez".

La promesa de la vivienda

"Yo creo que Pedro Sánchez ha fallado en algo muy importante que es la vivienda. Lleva años prometiendo que va a hacer algo en vivienda; la vivienda dependía del Partido Socialista dentro del Gobierno y han pasado dos legislaturas y no ha hecho nada. Eso es lo que tiene que cambiar", sentenció la política.

Asimismo, la candidata de Frente Amplio argumentó que para saber que ella no va a dejar esta promesa sin cumplir basta con saber que "llevo 20 años luchando por el derecho a la vivienda como activista y como alcaldesa de Barcelona", añadiendo que su trayectoria le aporta cierto grado de "credibilidad".

De esta manera, señaló que "he hecho políticas que me decían que eran imposibles de hacer, como ponerles multas a los fondos, expropiar, pasar viviendas del parque privado al público en Barcelona, hacer cooperativas de vivienda... cosas que el Partido Socialista decía que no se podían hacer, las hicimos porque liderábamos nosotros".

Colau se define a sí misma como una persona dedicada, expresando que "si yo me he comprometido con este proyecto de Frente Amplio, es para dejarme la piel y hacer todo lo que esté de mi mano para que la situación de la vivienda cambie radicalmente y cambien las reglas del juego".

Ada Colau en la entrevista con LaSexta Xplica. LaSexta

Al definir el proyecto de Frente Amplio, no titubeó: "Vamos a darle a la gente trabajadora lo que le vamos a quitar al más rico. Hay 33 personas milmillonarias en España, les subimos los impuestos para invertir en educación pública, sanidad y en subir pensiones. Todo, redistribuyendo la riqueza", enfatizó.

Con esto, afirmó que confía en una remontada en las elecciones generales que tendrán lugar en dos semanas: "Creo que Frente Amplio dará la sorpresa el 29 de noviembre".

"Hay un malestar social, se han hecho cosas bien como subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero la economía de las familias ha empeorado y hay que dar una respuesta, hay que atacar el precio de la vivienda, bajando tanto el alquiler como el precio a los que quieren su primera vivienda", argumentó la candidata a la presidencia.

Según Colau, si se baja el principal gasto de las familias, estas tendrán un mayor poder adquisitivo. No obstante, la mayoría de su argumento impositivo gira en torno al concepto de 'gravar a los ricos': "Es que los que son más ricos que paguen más, se lo pueden permitir", razonó la candidata de Frente Amplio.

¿Quién es Ada Colau?

La trayectoria política de Ada Colau comenzó con el activismo social, especialmente en la defensa del derecho a la vivienda. En 2009 fue una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que ejerció como portavoz hasta 2014, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de la lucha contra los desahucios en España.

Ese mismo año decidió dar el salto a la política institucional al impulsar Guanyem Barcelona, una plataforma ciudadana que posteriormente pasó a ser Barcelona en Comú. Al frente de esta candidatura, ganó las elecciones municipales de 2015 y se convirtió en la primera alcaldesa de Barcelona, cargo que ocupó durante dos mandatos consecutivos, entre 2015 y 2023.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio en la entrevista con laSexta Xplica. LaSexta

Sus políticas en esos años de mandato, como ella misma dijo, se centraron en vivienda, servicios sociales, feminismo y sostenibilidad.

En 2023 dejó la alcaldía tras la derrota frente a Jaume Collboni y renunció a su acta de concejala en octubre de 2024. Así, en noviembre de 2026 reapareció en primera línea política como candidata de la coalición Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre.