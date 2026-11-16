Salva Orella pasó de ahorrar más de 10.000 euros en Alemania como electricista a abrir su propia empresa en España. YouTube - Sector Oficios Podcast.

Salva (33), electricista: "Volví a España después de ahorrar más de 10.000 € en dos años, la vida en Alemania no es más cara"

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LO ESENCIAL Las claves Salva Orellana, electricista de 33 años, logró ahorrar más de 10.000 euros tras trabajar durante dos años en Alemania. Asegura que su gasto mensual actual en Sevilla es mayor que el que tenía en Alemania, desmontando el mito de que la vida allí sea más cara. Su sueldo pasó de unos 1.600 euros al mes en España a superar los 3.000 euros netos en el país germano, favorecido por un alquiler de 450 euros. Destaca la ventaja fiscal alemana donde las horas extras están 100% exentas de impuestos, lo que le permitió juntar capital para fundar su propia empresa al volver a España.

"Existe la leyenda negra de que Alemania es más cara que España y es totalmente mentira". Así resume Salva Orellana su experiencia profesional tras trabajar durante dos años como electricista en Alemania. Durante ese lapso de tiempo, logró ahorrar más de 10.000 euros.

"Tengo más gasto mensual en Sevilla que el que tenía viviendo allí", afirma en una entrevista para Sector Oficios Podcast. Y es que a menudo tenemos la creencia de que, si bien los salarios son más altos en ciertos países de la Unión Europea, el costo de vida lo compensa.

Sin embargo, los datos respaldan la versión de este emprendedor del sector de la construcción: se ahorra más en Alemania que en España. "Allí he tenido la capacidad de ahorrar en dos años lo que pensé que ahorraría en siete", apunta.

En Alemania se ahorra más

Y es que según Eurostat, el salario bruto medio en Alemania es de 56.360 euros al año. En España, este es de 35.125 euros brutos, aproximadamente un 60 % menos.

En esta línea, el costo de vida también es superior en el país germano, pero la capacidad de ahorro es mayor. "He vuelto a España, he ido al supermercado por primera vez y he sentido lo que era pagar caro", relata el electricista.

La Oficina Federal de Estadística —el INE alemán — sitúa el costo de vida medio de una persona en unos 1.500 euros al mes. En España, el INE constata que la cifra en nuestro país es de unos 1.135 euros al mes, tan solo 400 euros menos.

En resumen, que mientras el salario medio en Alemania es un 60 % más alto, el coste de vida tan solo es un 32 % superior. Esa diferencia entre ambos porcentajes es lo que permite ahorrar mucho más en el país germano.

De empleado a emprendedor

La motivación de Salva para ganarse la vida en Alemania fue su plan de futuro junto a su pareja. En Sevilla ganaba apenas unos 1.600 euros al mes. En 2023 dio el salto al centro de Europa y pasó a ingresar más de 3.000 euros netos mensuales.

Desde el punto de vista económico y social, el instalador destaca dos aspectos: el bajo coste del alquiler —tan solo 450 euros — y la exención de impuestos en las horas extra.

"En Alemania las horas extras están 100% exentas de impuestos; cobrabas el bruto y nadie metía la mano", explica. Todo ello le permitió ahorrar más de 10.000 euros en tan solo dos años y volver a Sevilla para abrir su propia empresa.

Además, Salva empezó a crear contenido en redes sociales para compartir su experiencia con personas interesadas en el sector de la construcción. Una labor importantísima porque "en el gremio hace falta mucha gente".